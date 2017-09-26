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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани продолжается ремонт на 12 участках автодорог

17:56 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, подрядные организации выполняют ремонт на участках автодорог по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-у Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе, а также на участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского.

Всего с начала дорожно-ремонтной кампании этого года в Рязани сданы в эксплуатацию после ремонта 20 автодорог.

С 11 по 13 сентября в Рязани ликвидировали дорожные ямы на Заводском проезде, проезде Шабулина, улицах Высоковольтной и Зубковой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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