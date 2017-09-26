Глава региона Николай Любимов: «Хотелось бы, чтобы сотрудничество «по горизонтали» между рязанскими и калужскими предприятиями развивалось высокими темпами»

Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил сегодня на VIII международном форуме по развитию автомобилестроения – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция-2017».

В пленарном заседании форума, который проходит в Калуге, участвовали глава региона Николай Любимов, председатель Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, руководители ряда регионов, промышленных компаний, институтов развития, банков.

Актуальность проведения форума отмечена в приветствии, направленном участникам, гостям и организаторам мероприятия заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем. «Автомобильная промышленность занимает ключевую роль в развитии экономики Российской Федерации, обеспечивая загрузку таких отраслей промышленности, как металлургическая, химическая, электротехническая и других отраслей, совокупная занятость которых составляет более чем 3,5 млн. человек. На сегодняшний день экспорт продукции является одним из ключевых направлений развития промышленности, в том числе автомобильной… Одной из ключевых задач правительства Российской Федерации является поддержка и содействие в продвижении экспорта российских компаний автомобильной промышленности на внешние рынки, в том числе выявление и устранение возникающих при этом барьеров и ограничений», – говорится в послании заместителя председателя правительства РФ.

В приветствии полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова подчеркивается, что форум является площадкой для конструктивного диалога и партнерства автомобилестроителей, инвесторов, органов власти, экспертного и профессионального сообщества. «В этом году впервые форум посвящен экспортному потенциалу России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов. «АвтоЭволюция-2017» предоставляет уникальную возможность открыто и эффективно обсудить актуальные вопросы развития отечественного автомобилестроения и производства автокомпонентов в России. Уверен, что по итогам работы форума будут налажены партнерские отношения и заключены взаимовыгодные контракты, а идеи и рекомендации,

высказанные в ходе форума, найдут отражение в практической деятельности», – сказано, в частности, в приветствии полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

На пленарном заседании выступил глава региона Николай Любимов. Он выразил уверенность, что участие в форуме будет очень полезным. «Замечательно, что между Рязанской и Калужской областями подписано Соглашение о сотрудничестве, это окажет хорошую поддержку нашим предприятиям», – подчеркнул Николай Любимов. По его словам, летом 2017 года Рязанская область стала одним из нескольких российских регионов, где в «пилотном» режиме внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Стандарт разработан Российским экспортным центром.

Глава региона отметил, что работа над внедрением Стандарта, в частности, предусматривает увеличение экспортных поставок в качестве одного из ключевых целевых показателей Стратегии развития Рязанской области до 2030 года. «К 2025 году намечено удвоение объема несырьевого неэнергетического экспорта и числа рязанских экспортеров в сравнении с 2016 годом. Для нас это очень важно», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что в 2017 году создан Рязанский Центр поддержки экспорта, который совместно с Российским экспортным центром реализует «Образовательную программу РЭЦ» по 8 курсам. Являясь региональной «точкой присутствия» РЭЦ, Центр организует участие рязанских экспортеров в российских и зарубежных выставках. На получение услуг Российского экспортного центра заявки подали уже 33 областные компании.

Николай Любимов проинформировал о взаимодействии с Минэкономразвития РФ по продвижению рязанской продукции, товаров и услуг через систему торговых представительств России за рубежом. Экспортеры оценивают такой вид поддержки положительно. В качестве примера глава региона привел опыт работы компании «МПК КРЗ» и предприятия «КОНТАКТ-1», которые за последнее время значительно увеличили объем экспорта. Среди крупнейших экспортеров Рязанской области, работающих в сфере, непосредственно связанной с тематикой форума, глава региона назвал группу компаний «Русская кожа», «Аутомотив Лайтинг» и компанию «СТАРТ». Николай Любимов отметил, что в мероприятии участвуют рязанские предприятия, желающие найти на Калужской земле и за рубежом возможности для производственной кооперации, надежных партнеров и потребителей своей продукции. Это Скопинский автоагрегатный завод, компания «Лайт-Тек Плюс», а также Рязанский радиозавод. «Хотелось бы, чтобы сотрудничество «по горизонтали» между рязанскими и калужскими предприятиями развивалось высокими темпами», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области