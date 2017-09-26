Глава рязанского региона Николай Любимов: «Акцент будем делать на развитии экономики»

Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня, комментируя итоги пленарного заседания VIII международного форума – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция-2017»

В беседе с журналистами Николай Любимов отметил, что одним из приоритетов развития региона будет переход к современным технологическим решениям. «Акцент будем делать на развитии экономики, чтобы войти и обогнать других в реализации таких серьезных трендовых проектов РФ, как цифровая экономика, инновационное развитие, создание научно-технологических центров, чтобы Рязанская область звучала как регион, который стремится ко всему новому и у него это получается», – подчеркнул глава региона. По его словам, Рязанская область имеет много «точек роста», которые отражены в Стратегии развития региона. Одна из них – развитие высшего образования. «Это «точка роста», которая позволит нам двигаться вперед очень быстро», – сказал Николай Любимов.

Комментируя реализацию Соглашения между Рязанской и Калужской областями, Николай Любимов отметил, что налаживается сотрудничество между промышленными предприятиями обоих регионов. Это подтверждает участие в форуме руководителей ряда рязанских компаний, которые заинтересованы в налаживании межрегиональных связей и продвижении своей продукции. Кроме того, взаимодействие выстраивается и в гуманитарной сфере: состоялись гастроли Калужского симфонического оркестра в Рязани, в Калуге с успехом выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр. «Сотрудничество между нашими регионами будет развиваться. Есть желание и общая заинтересованность. Калужской области необходимо продолжать локализацию автомобильного производства, а мы можем в этом помочь и принять участие», – сказал Николай Любимов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что задача власти состоит в том, чтобы помочь предприятиям из разных регионов найти друг друга. «Часто бывает, что от недостатка информации нет взаимодействия не только за пределами, но и внутри региона, предприятия не знают, кто и что делает. Поэтому то Соглашение, которое мы подписали, будем реализовывать на уровне правительств наших регионов, торгово-промышленных палат», – сказал Анатолий Артамонов.

Источник: сайт правительства Рязанской области