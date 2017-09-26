Жители Рязанской области приглашаются к участию в проекте создания памятника Анатолию Домбровскому

Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым» приглашает к участию в проекте жителей регионов РФ. Организуется сбор средств, которые будут направлены на создание и установку памятника заслуженному деятелю искусств, писателю и общественному деятелю Анатолию Домбровскому.

Автор более 60 книг для детей и взрослых, лауреат многих литературных премий Анатолий Домбровский был инициатором создания Содружества русских, украинских и белорусских писателей, пропагандирующего идеи братства, единения и взаимопонимания славянских литераторов, общности их истории и культур. «Именно Крыму суждено стать тем золотым звеном, которое соединит братские народы», – писал Домбровский.

Желающие принять участие в проекте создания памятника писателю могут направить добровольные пожертвования в адрес Союза писателей Республики Крым.

Наименование организации: Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым».

Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставную деятельность.

Реквизиты получателя платежа: ОАО «Банк ЧБРР» г. Симферополь.

БИК 043510101, корр. счет: 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ, р/с 40703810600001001984, ИНН 9102166192, КПП 910201001.

Контактный телефон: +7 (915) 826-05-47, председатель региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым» Смирнов Валерий Альбертович.

Источник: сайт правительства Рязанской области