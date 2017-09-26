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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области определили лучших почтовых водителей

18:25 / Общество
В Рязанской области определили лучших почтовых водителей

Как сообщает представитель регионального филиала Почты России, сегодня прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2017 года». В конкурсе приняли участие водители почтовых автомобилей из автобазы и всех почтамтов Рязанской области.

Соревнования прошли в три этапа. Водители продемонстрировали знание правил дорожного движения, устройства автомобиля и оказания первой медицинской помощи при аварии в ходе теоретического экзамена. В практической части соревнований водители показывали навыки ремонта неисправностей служебных авто и демонстрировали мастерство вождения. По агалогии с экзаменом на права они ездили «змейкой», останавливались у препятствия, задним ходом парковали автомобиль в гараж.

Участники блестяще справились с заданиями, все водители получили призы и подарки. А победителями конкурса стали водитель автобазы Роман Самсонов и водитель Скопинского почтамта Дмитрий Шорин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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