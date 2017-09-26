Рязанская спортсменка взяла «золото» на чемпионате мира по полиатлону

Как сообщает сайт правительства области, чемпионат мира по полиатлону (летнее четырехборье) проходил в городе Могилеве Республики Беларусь. В соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов из 10 стран. На состязаниях воспитанница рязанской спортшколы «ЦСК» Ольга Ананьина стала победителем в возрастной категории 16-17 лет. Спортсменка тренируется под руководством Ильи Мартынова.