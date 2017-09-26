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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская спортсменка взяла «золото» на чемпионате мира по полиатлону

18:28 / Спорт

Как сообщает сайт правительства области, чемпионат мира по полиатлону (летнее четырехборье) проходил в городе Могилеве Республики Беларусь. В соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов из 10 стран. На состязаниях воспитанница рязанской спортшколы «ЦСК» Ольга Ананьина стала победителем в возрастной категории 16-17 лет. Спортсменка тренируется под руководством Ильи Мартынова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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