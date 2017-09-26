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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Уголовное дело о ДТП, в котором погибли три рязанских подростка, направлено в суд

18:46 / Общество

Как сообщает представитель прокуратуры Рязанской области со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в суд направлено уголовное дело о ДТП в Луховицком районе Подмосковья, в котором погибли трое детей из Рязани.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Рязанской области, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Расследование данного уголовного дела находилось на контроле прокурора Московской области Алексея Захарова.

По данным следствия, 25 марта этого года обвиняемый - детский спортивный тренер, повёз на своём автомобиле «Рено Сандеро» четверых своих воспитанников из Рязани в Воскресенск на соревнования.

На участке автодороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово Луховицкого района Подмосковья он нарушил правила дорожного движения, в результате его машина столкнулась с автомобилем «ГАЗ». В ДТП трое детей погибли, один ребенок пострадал.

Уголовное дело направлено в Луховицкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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