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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Истории изящные черты

00:01 / Вернисаж
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Автор фото: Татьяна Клемешева | Истории изящные черты
Фото автора.

Гравюры и рисунки Ивана Петровича, архивные документы, личные вещи, фотографии – в областном художественном музее собрано около 150 экспонатов, связанных с жизнью выдающегося мастера. Организаторам выставки удалось привезти и те работы художника, которые до этого момента никогда не выставлялись. Над тем, чтобы собрать воедино уникальные вещи, работали сотрудники Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного архива Рязанской области, историко-архитектурного музея-заповедника и областной библиотеки имени Горького. А перевезти редкости помогло региональное Управление специальной связи. По словам организаторов, выставка задумывалась прежде всего как просветительская, ведь искусство гравюры уже больше века не существует как прикладное.

Выпускник Императорской академии художеств Иван Петрович Пожалостин посвятил свою жизнь репродукционной гравюре на меди, которая в XIX веке заменяла фотографические копии произведений. В залах художественного музея представлены разножанровые работы: портреты современников мастера, зарисовки обнаженной натуры и, конечно, копии различных картин. Среди них гравюры, повторяющие «Несение креста» неизвестного болонского мастера XVII века и полотно «Птицелов» В.Г. Перова. Также в экспозиции можно увидеть портреты жены и дочери гравера и рязанской писательницы Н.Д. Хвощинской.

Выставка к 180-летию со дня рождения Пожалостина будет работать до 25 ноября. А 13 октября в музее планируется провести всероссийскую конференцию, посвященную жизни и творчеству гравера. Ожидается, что в ней примут участие искусствоведы из музеев, содействовавших в открытии экспозиции. На конференцию приглашаются все желающие.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
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