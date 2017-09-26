Родина великих тружеников

Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи

Ольхи – сторона для меня близкая. В 15 километрах севернее находится деревня моей бабушки, родина мамы. С детства от них я слышала о том, что в Ольхах родился Иван Земнухов – герой легендарной подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», на чьем примере воспитывалась советская молодежь. А с этого года мы с Ольхами и одно сельское поселение, с одним начальством и общим бюджетом. Когда подъезжала к точке назначения, сердце невольно забилось сильнее.

Людей в Ольхах даже по сельским меркам немного – около 400 жителей. Однако площади огромные – земли Ольховского сельского поселения раскинулись теперь почти на треть района. На подъезде к селу поразили бескрайние поля по обе стороны дороги. Картина возделываемой, нужной людям земли вселяет в душу тихую радость.

Ольхи встретили нас ярким солнцем и по-летнему теплой погодой. От одного конца села до другого ни много ни мало – семь километров. Неслучайно у здания сельской администрации, школы, магазина припаркованы велосипеды. Промелькнула маленькая речка Вопша – неизвестно почему в последние годы здесь проснулись родники, и сейчас водный поток ожил. На обочинах голубеет скромный цикорий. В палисадниках полыхают осенние цветы. Старые, хранящие историю многих десятилетий домики время от времени перемежаются добротными новыми строениями – значит, люди здесь обосновались прочно и никуда уезжать не собираются.

Найти свое место

Все, с кем мне удалось встретиться и поговорить в этот день в Ольхах, в один голос утверждают, что особенность села в том, что народ здесь живет очень трудолюбивый. Столько домашней скотины, сколько держат ольховцы, наверное, нет нигде в районе. Здесь и бычков, и свиней на откорм выращивают. Как рассказал мне глава Ольховского сельского поселения Евгений Князев, общее количество крупного рогатого скота на личных подворьях доходит до 50 голов. Именно в Ольхи вас направит любой шатчанин, если вам потребуется купить свежего мяса. Раньше это место было хорошо известно всем скупщикам из ближней и дальней округи.

Показательно и то, что практика работы вахтовым методом в Рязани и столице среди жителей села не прижилась – отправляющихся искать счастье на стороне здесь считаные единицы. В основном люди трудятся на местном сельхозпредприятии, другие занимаются подсобным хозяйством. Почти в каждом дворе – техника для заготовки кормов, обработки картофеля. Под безделушки здешний народ не заточен. Знает, что летний день год кормит. Говорят, в далекие советские времена, когда здесь был колхоз имени Димитрова, именно отсюда поставляли молодняк в крупнейший свинокомплекс Рязанщины под Искрой.

Самое необходимое для жизни в Ольхах есть: магазин, почта, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, библиотека. Одни говорят, что село живо благодаря сельскохозяйственной организации, которая дает работу местным жителям, – обособленному подразделению №4 ООО «Ока молоко», входящему в крупный рязанский агрохолдинг, который объединяет внушительные площади в пяти районах области. Другие уверены, что Ольхи существуют благодаря тому, что до сих пор работает малокомплектная школа – ныне Ольховский филиал Казачинской средней школы. Здесь учатся 32 человека, и еще 23 дошкольника через несколько лет должны сесть за парты. Третьи же с признательностью говорят о директоре сельского Дома культуры Наталье Викторовне Люлиной, человеке неравнодушном, сумевшем объединить людей всех возрастов. Она руководит вокальным ансамблем «Надежда», проводит веселые сельские праздники – льются песни над голубыми просторами: «Край рябиновый», «Деревенская дорога» и многие другие… Словом, каждый в этом устоявшемся укладе жизни незаменим и занимает свое место.

О чем шумит листва

На примере Героя Советского Союза Ивана Земнухова до сих пор воспитывают ольховских школьников. Строго говоря, родился Иван Александрович не в Ольхах, а в деревне Илларионовке – она сегодня на карте значится, но многие считают ее уже частью Ольхов. Дом Земнуховых стоял на въезде в деревню со стороны Шацка. К сожалению, он не сохранился, как не дошло до нас и здание старой школы, где Иван учился до четвертого класса.

Образ героя на его малой родине увековечен на барельефе памятника всем не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны. Мемориальная доска Ивану Земнухову установлена на здании школы, носящей его имя. Несколько лет назад в Ольхах появился и памятник земляку. А весной этого года на школе открыли еще одну памятную доску – в честь первого учителя Ивана Земнухова, бывшего директора школы Евгения Куликовского. Он был основоположником школьного музея, который бережно хранит и собирает все, что связано с подвигом односельчанина.

На музейных стендах – переписка с братьями и сестрой И.А. Земнухова, документы и фотографии, присланные из краснодонского музея, с которым до последних событий на Украине поддерживала связь ольховская школа. О жизни семьи Земнуховых мне рассказали школьный экскурсовод Данила Серегин и руководитель школьного краеведческого объединения «Истоки», учитель истории Лидия Кудакова.

– Я училась у Евгения Александровича Куликовского, и он много рассказывал нам об Иване Земнухове. К тому же моя бабушка жила по соседству с Земнуховыми, и от нее я тоже много слышала об их семье, – поведала Лидия Николаевна.

Ваня учился на «отлично», писал стихи, поражал своими способностями учителей. Когда пришло известие, что в Донецке начали разрабатывать уголь и там нужны люди, семья переехала на Донбасс, где и встретила войну. На фронт Ивана не забрали из-за слабого зрения, направив было на курсы юристов в Ворошиловград. Да немцы уже подошли к Краснодону. Первым, что они сделали, была страшная расправа над героями-шахтерами: их на глазах у всех живыми закопали на площади. После этого Иван Земнухов со своими товарищами решили, что будут мстить и бороться.

«И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний», – такие слова есть в клятве молодогвардейцев, текст которой написан Иваном. Юные герои поклялись – и стояли насмерть. После предательства подпольная организация была раскрыта, ее членов схватили, жестоко пытали, а потом бросили в шахту. Ивану Земнухову на момент гибели было всего двадцать лет.

Соседство подвига делает шум берез над сельским памятником еще более печальным. Пусть на этом месте мой рассказ остановится, чтобы мы могли минуту помолчать… «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Непростые времена для школьного музея наступили в 1990-е годы, но сегодня патриотическое воспитание вновь вернулось в школы.

– Слава Богу, сейчас мы к этому возвращаемся. К нам приезжает много экскурсий, только что были два автобуса. Ездят школьники из Рязани, из Сасова, из Сараев. В Рязани живет дальний родственник Ивана Земнухова, Юрий Иванович Земнухов, который помогает сохранять память о герое, – говорит Лидия Николаевна Кудакова.

Герои страды

В последнее время появились и новые ниточки, связывающие дальнее шацкое село с Украиной. Когда обстановка на востоке страны стала небезопасной, в Ольхи вернулся с Донбасса местный уроженец Юрий Шашнов с семьей. В сельхозпредприятии ООО «Ока молоко» ОП №4 его встретили приветливо, выучили на механизатора, взяли на работу, не посмотрев на проблемы с документами. Ведь трудится здесь более ста человек со всего района, и рабочие руки лишними не бывают.

Мимо центральной усадьбы хозяйства, задающего темп уборки урожая всей Рязанской области, мы, конечно, проехать не могли. Директор предприятия Владимир Материкин говорит четко, быстро, по-деловому сухо и расторопно, боясь потерять такое дорогое в пору страды время.

– На данный момент валовой сбор зерна составляет 32 тысячи тонн, что является самым лучшим результатом во всей Рязанской области. Урожайность – 56 центнеров с гектара. Сейчас мы завершаем уборку ранних яровых культур и озимых и вскоре начнем сеять озимые, – докладывает Владимир Иванович.

Обособленное подразделение №4 общества «Ока молоко» является самым большим в холдинге, постоянно расширяет посевные площади, и сегодня они достигли уже 17 тысяч гектаров. Многие клочки чернозема приходится отвоевывать у леса, но оно того стоит. Сеют здесь культуры разнообразные – озимую и яровую пшеницу, кукурузу, сою, ячмень и другие. Люди сейчас работают в две смены, зерно отправляют прямиком на Чучковский элеватор, а оттуда – железнодорожными путями в Новороссийск. Суммы контрактов большие, почти все шацкое зерно идет на экспорт.

По намолоту зерна впереди комбайнеры Виктор Кочкин и Виктор Фролкин – победитель прошлогоднего областного соревнования механизаторов. На перевозке лидирует водитель Александр Панин. Ольховских героев страды чествовали 9 сентября на региональном фестивале урожая «Спожинки» в Рязани.

Любовь и старость

Разительный контраст атмосфере на току, где работа кипит, все торопятся, составляет дом Федосовых. Его хозяева уже все в своей жизни успели и теперь могут без спеха принимать гостей, перебирать воспоминания, молиться Богу. Внутри прибрано, аккуратно, несмотря на возраст супругов – обоим далеко за восемьдесят. В этом году Виктор Васильевич и Раиса Петровна отметили 60-летие совместной жизни. На входе в дом еле поднимает голову пес Малыш – такой же долгожитель, как и его хозяева.

Глава семьи всю жизнь трудился в плотницкой бригаде. Раиса Петровна работала в колхозе и на МТС агрономом, экономистом-плановиком. Никогда труд на селе не был простым, а после войны – еще и смертельно опасным. После аграрного техникума, в 1949 году, девушку направили участковым агрономом в Курскую область, и ей пришлось работать в тех местах, где еще недавно шли бои на Курско-Орловской дуге.

– Мне дали три колхоза. Иду по полю – не боюсь ничего. А там и танк «Тигр» стоял, и окоп на окопе. И вот как-то девчата косили рожь. Первая шла, задела косой снаряд – взорвалась девчонка. Такие страсти были! Бригадир тракторной бригады взял гранату, хотел откинуть – взорвался. В лесу коровы взрывались, – вспоминает Раиса Петровна.

С удивлением узнаю, что у Федосовых семь кур, ульи с пчелами, огородик. Несмотря на недуги, супруги не могут сидеть сложа руки, хотя дети давно убеждают оставить хозяйство. Две дочери, внучки живут в Москве, но навещают родителей постоянно. Виктор Васильевич спешит похвалиться появившейся на днях дорожкой из плит в саду – это внучкин муж приезжал, сделал.

Взгляд в будущее

Ольховский фермер Владимир Тарасов с недавних пор стал местной знаменитостью: он получил грант на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей по программе поддержки начинающих фермеров. Такие удачи на долю местных тружеников выпадают нечасто.

Хозяйство у Тарасова большое: коровы и бычки на откорм, свиноматки, кролики, пчелиная пасека. Молоко и мясо фермер реализует частным предпринимателям. Под живность купил оставшийся от колхоза старый коровник, отремонтировал его, подновил. На 40 гектарах выкупленных земельных паев сеет многолетние травы. На средства гранта закуплены пресс-подборщик, тринадцать телят, автомобиль ГАЗ, в планах – приобрести еще трех буренок и транспортер.

Над стойлами на ферме неуверенной детской рукой выведены ласковые имена телят: Лунтик, Снежок, Мальчик. «Это внучка приезжает, сочиняет», – поясняет Владимир Анатольевич. Управляться со всем хозяйством ему помогает жена и сын со снохой.

Посчастливилось мне поговорить и еще с одним членом этой замечательной дружной семьи – сестрой Владимира Татьяной Анатольевной Зениной, человеком известным и уважаемым в политических и общественных кругах. Она и руководитель общественной приемной губернатора в Шацком районе, и помощник депутата Рязанской областной Думы Никиты Гордеева, являющегося, к слову, исполнительным директором ООО «Ока молоко», и член областной Избирательной комиссии. В Ольхах у нее дом, и Татьяна Анатольевна сердцем болеет за родной край и много думает о его будущем:

– Село будет жить, если будут строить жилье. Хотя бы два-три дома в год. Много молодых ребят в хозяйстве работает, и есть такие, кто ездит сюда за 70 километров с другого конца района. Я призываю руководство предприятия участвовать в федеральной программе по строительству жилья на селе. У нас этот механизм в других районах давно отлажен.

Время рассудит

Коснулись мы в разговоре с ольховцами еще одной грустной для них темы – случившегося несколько лет назад, в период массовой оптимизации соцсферы, закрытия Ольховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подопечные маленького, по-деревенски уютного домика, ощущавшие себя одной большой семьей, разъехались по интернатам-гигантам в разных районах области. Домашней атмосферы старикам, конечно, не вернуть, как не вернуть и добрый десяток рабочих мест в Ольхах. Кто знает, не слишком ли дорогая цена у такой государственной экономии…

А вот муниципальный дорожный фонд стал для сельчан хорошим подспорьем: он позволяет подсыпать щебенкой самые «непроезжие» дороги. Простое и бесхитростное течение жизни в глубинке дает свою оценку всем новшествам, которые изобретают светлые чиновничьи головы в столицах.

– Мы-то никуда не денемся, люди как жили, живут, так и будут жить, – говорят жители Ольхов. – Но государству необходимо делать акцент на село, ведь город без села существовать никак не может. Посмотрите: сейчас наши города-миллионники кормят иностранцы, Белоруссия. Надо от этого уходить…

При отъезде, в лучах уже клонящегося к закату солнца, мы остановились, чтобы сфотографировать улицу. С привязи на меня смотрело маленькое ушастое чудо – хрупкий козленок, одаривший нежным и боязливым «бее-е» напоследок. Я увозила с собой чувство тихой надежды и привкус душистого меда на губах.