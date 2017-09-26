Творческий подход,

или Когда хобби может стать серьезным делом

Мама привела Настю учиться бальным танцам в рязанский Дворец детского творчества, когда той только исполнилось семь лет. Эти занятия девочке нравились, она всегда с удовольствием шла на них, ответственно готовилась к каждому выступлению. А лет в тринадцать ей захотелось попробовать себя в совершенно другом направлении – уличных танцах, в частности, хип-хопе. Впоследствии оказалась, что подростковое увлечение превратилось в серьезное дело. Сегодня Анастасии Шадриной – двадцать семь лет. Она основатель и руководитель сети танцевальных студий, работающих в Рязани.

По воле случая

Анастасия признается: раньше даже представить себе не могла, что из любимого с детства дела может получиться успешный и набирающий обороты бизнес. «Вероятно, никогда не решилась бы заняться предпринимательской деятельностью, если бы не столкнулась с трудностями, – рассказывает моя собеседница. – Студенткой я и еще несколько человек организовали танцевальную команду, сняли зал и начали тренироваться, периодически выступая на различных конкурсах и фестивалях. Через некоторое время арендодатели нам объявили, что нужно либо полностью заполнить работу зала, либо освободить его».

Молодые люди во главе с Анастасией подумали, все хорошенько взвесили и решили, что стоит попробовать открыть собственную танцевальную студию, в которой смогли бы заниматься не только они сами, но и другие танцоры под руководством опытных хореографов.

«Вы знаете, а ведь мысль действительно материальна, – продолжает Анастасия. – Примерно за год до открытия студии я побывала на Селигере и прошла обучение в Школе молодежного предпринимательства. Там мы должны были представить бизнес-планы по развитию того или иного коммерческого проекта. Вот я и написала бизнес-план по созданию танцевальной студии. Оказалось, что совсем не зря это сделала и вполне успешно потом применила на практике все, что четко прописала на бумаге».

На любой вкус и возраст

Танцевальные студии Анастасии Шадриной стали местом для некоего творческого воплощения. Так уж повелось, что преподаватели, профессионалы и танцоры-любители здесь учат, учатся, обмениваются опытом, благодаря чему и появляется что-то новое и интересное.

Постепенно сеть танцевальных студий расширялась, теперь она включает в себя восемь залов. А к уличным направлениям – хип-хопу, брейк-дансу, джаз фанку (с чего все и начиналось) – прибавились фитнес-направления, латина, восточные танцы. Соответственно, если вначале ходили в студию преимущественно подростки и студенты, то сейчас занимаются и люди более старшего возраста.

По словам Анастасии, большинство групп рассчитано все-таки на начинающих, потому что в основном люди рассматривают эти занятия как хобби, возможность отвлечься от повседневных проблем. А вот желающие профессионально заниматься танцами могут пройти кастинг в существующие в студии коллективы.

Активно развивается и детское направление, здесь начинают заниматься с малышами в возрасте от трех с половиной лет. С ними работают преподаватели, имеющие профильное образование. Анастасия делится, что в планах – организовать совместные танцевальные занятия для мам и их чад. Спрос на такой формат наверняка будет.

На новый уровень

Сама же Анастасия Шадрина как руководитель студии занимается организаторской деятельностью. По ее признанию, порой скоординировать людей творческих бывает весьма сложно.

«У меня экономическое образование, оно мне очень помогает, пригодились и те знания, которые получила в Школе молодежного предпринимательства», – говорит Анастасия. Два года подряд она участвовала в региональном конкурсе «Молодой предприниматель». А на его всероссийском этапе выступила в номинации «Женский бизнес».

«Для меня участие в подобных конкурсах – стимул к развитию, источник вдохновения и место, где можно научиться чему-то новому, но самое ценное – это общение с людьми, работающими в схожих сферах в других городах и даже странах», – подчеркивает Анастасия.

Она участвовала и во всероссийской программе бизнес-лидерства, в рамках которой отбирали успешных предпринимателей в возрасте до двадцати семи лет. По этой программе Анастасия ездила в прошлом году на стажировку в США.

«Там я получила бесценный опыт и в плане организации бизнеса, и в плане подхода к организации творческого процесса, – делится Анастасия. – После той поездки начала сотрудничать с крупной танцевальной студией из Лос-Анджелеса. Вместе в этом году в Москве провели чемпионат Millennium Dance Competition.

Это потребовало много сил, потому что надо было все хорошо организовать и представить достойное выступление своих танцоров. Моя собеседница вспоминает, что репетиции были интенсивными, они длились до поздней ночи.

«Еще мы проводим ежегодно в декабре (в этом году планируется 16-17 декабря) всероссийский танцевальный фестиваль Dancewave, – продолжает Анастасия. – На нем соревнуются коллективы в таких направлениях, как танцевальное шоу, народный танец и street show. Проходят в рамках этого фестиваля и батлы для одиночных танцоров по направлениям: Break dance, Hip hop и Lady styles. Отрадно, что география участников с каждым годом увеличивается. Постоянными гостями фестиваля стали танцоры из Москвы, Воронежа, Иванова, Твери, Ярославля, Новгорода, Тулы. А в мае мы традиционно организуем межрегиональный чемпионат Total skill. Это событие отличается большим количеством танцевальных экспериментов».

Анастасия, преподаватели и ученики ее студии участвуют в различных социальных акциях.

К примеру, в прошлом году они подготовили подопечных ресурсного медиацентра «Навигатор будущего» для участия в творческом фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рязанская делегация была отмечена тогда за очень профессиональный подход к делу.

По словам Анастасии, останавливаться на достигнутом ни она, ни коллективы ее танцевальной студии не собираются. Она на собственном опыте поняла, что танцы – это не просто бизнес, а, прежде всего, особый мир, в котором можно самореализоваться, самовыразиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Фото из архива Анастасии Шадриной