Нити Арена
17:04 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
398

Творческий подход,

00:02 / Стиль жизни
или Когда хобби может стать серьезным делом
Творческий подход,

Мама привела Настю учиться бальным танцам в рязанский Дворец детского творчества, когда той только исполнилось семь лет. Эти занятия девочке нравились, она всегда с удовольствием шла на них, ответственно готовилась к каждому выступлению. А лет в тринадцать ей захотелось попробовать себя в совершенно другом направлении – уличных танцах, в частности, хип-хопе. Впоследствии оказалась, что подростковое увлечение превратилось в серьезное дело. Сегодня Анастасии Шадриной – двадцать семь лет. Она основатель и руководитель сети танцевальных студий, работающих в Рязани.

По воле случая

Анастасия признается: раньше даже представить себе не могла, что из любимого с детства дела может получиться успешный и набирающий обороты бизнес. «Вероятно, никогда не решилась бы заняться предпринимательской деятельностью, если бы не столкнулась с трудностями, – рассказывает моя собеседница. – Студенткой я и еще несколько человек организовали танцевальную команду, сняли зал и начали тренироваться, периодически выступая на различных конкурсах и фестивалях. Через некоторое время арендодатели нам объявили, что нужно либо полностью заполнить работу зала, либо освободить его».

Молодые люди во главе с Анастасией подумали, все хорошенько взвесили и решили, что стоит попробовать открыть собственную танцевальную студию, в которой смогли бы заниматься не только они сами, но и другие танцоры под руководством опытных хореографов.

«Вы знаете, а ведь мысль действительно материальна, – продолжает Анастасия. – Примерно за год до открытия студии я побывала на Селигере и прошла обучение в Школе молодежного предпринимательства. Там мы должны были представить бизнес-планы по развитию того или иного коммерческого проекта. Вот я и написала бизнес-план по созданию танцевальной студии. Оказалось, что совсем не зря это сделала и вполне успешно потом применила на практике все, что четко прописала на бумаге».

На любой вкус и возраст

Танцевальные студии Анастасии Шадриной стали местом для некоего творческого воплощения. Так уж повелось, что преподаватели, профессионалы и танцоры-любители здесь учат, учатся, обмениваются опытом, благодаря чему и появляется что-то новое и интересное.

Постепенно сеть танцевальных студий расширялась, теперь она включает в себя восемь залов. А к уличным направлениям – хип-хопу, брейк-дансу, джаз фанку (с чего все и начиналось) – прибавились фитнес-направления, латина, восточные танцы. Соответственно, если вначале ходили в студию преимущественно подростки и студенты, то сейчас занимаются и люди более старшего возраста.

По словам Анастасии, большинство групп рассчитано все-таки на начинающих, потому что в основном люди рассматривают эти занятия как хобби, возможность отвлечься от повседневных проблем. А вот желающие профессионально заниматься танцами могут пройти кастинг в существующие в студии коллективы.

Активно развивается и детское направление, здесь начинают заниматься с малышами в возрасте от трех с половиной лет. С ними работают преподаватели, имеющие профильное образование. Анастасия делится, что в планах – организовать совместные танцевальные занятия для мам и их чад. Спрос на такой формат наверняка будет.

На новый уровень

Сама же Анастасия Шадрина как руководитель студии занимается организаторской деятельностью. По ее признанию, порой скоординировать людей творческих бывает весьма сложно.

«У меня экономическое образование, оно мне очень помогает, пригодились и те знания, которые получила в Школе молодежного предпринимательства», – говорит Анастасия. Два года подряд она участвовала в региональном конкурсе «Молодой предприниматель». А на его всероссийском этапе выступила в номинации «Женский бизнес».

«Для меня участие в подобных конкурсах – стимул к развитию, источник вдохновения и место, где можно научиться чему-то новому, но самое ценное – это общение с людьми, работающими в схожих сферах в других городах и даже странах», – подчеркивает Анастасия.

Она участвовала и во всероссийской программе бизнес-лидерства, в рамках которой отбирали успешных предпринимателей в возрасте до двадцати семи лет. По этой программе Анастасия ездила в прошлом году на стажировку в США.

«Там я получила бесценный опыт и в плане организации бизнеса, и в плане подхода к организации творческого процесса, – делится Анастасия. – После той поездки начала сотрудничать с крупной танцевальной студией из Лос-Анджелеса. Вместе в этом году в Москве провели чемпионат Millennium Dance Competition.

Это потребовало много сил, потому что надо было все хорошо организовать и представить достойное выступление своих танцоров. Моя собеседница вспоминает, что репетиции были интенсивными, они длились до поздней ночи.

«Еще мы проводим ежегодно в декабре (в этом году планируется 16-17 декабря) всероссийский танцевальный фестиваль Dancewave, – продолжает Анастасия. – На нем соревнуются коллективы в таких направлениях, как танцевальное шоу, народный танец и street show. Проходят в рамках этого фестиваля и батлы для одиночных танцоров по направлениям: Break dance, Hip hop и Lady styles. Отрадно, что география участников с каждым годом увеличивается. Постоянными гостями фестиваля стали танцоры из Москвы, Воронежа, Иванова, Твери, Ярославля, Новгорода, Тулы. А в мае мы традиционно организуем межрегиональный чемпионат Total skill. Это событие отличается большим количеством танцевальных экспериментов».

Анастасия, преподаватели и ученики ее студии участвуют в различных социальных акциях.

К примеру, в прошлом году они подготовили подопечных ресурсного медиацентра «Навигатор будущего» для участия в творческом фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рязанская делегация была отмечена тогда за очень профессиональный подход к делу.

По словам Анастасии, останавливаться на достигнутом ни она, ни коллективы ее танцевальной студии не собираются. Она на собственном опыте поняла, что танцы – это не просто бизнес, а, прежде всего, особый мир, в котором можно самореализоваться, самовыразиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Фото из архива Анастасии Шадриной

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Турнирная хроника
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Общество
Экзамен на мастерство
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов
Людмила Иванова
Общество
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Общество
Микрофинансисты поделятся историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России
Спорт
Кросс нации
Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра
Вячеслав Астафьев
Спорт
Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт
В кольцо на площади Победы
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
Спорт
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт
Постарались за Рязань
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Экология
«Купол небес полон тайн и чудес»
В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час
Наши новости
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Игры разума
Турнирная хроника
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы