Нити Арена
17:05 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
159

Дополнительные уроки

00:01 / Игры разума
Фундамент будущего закладывается сегодня
Дополнительные уроки

Ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты РФ Наталья Починок считает, что процесс внедрения шахмат во всех российских школах может занять два-три года.

Ранее СМИ сообщали, что Наталья Починок и гроссмейстер Сергей Карякин разработали предварительную программу внедрения шахмат в школах России. На первом этапе она будет реализована в четырех регионах – Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской и Ленинградской областях. В стенах Общественной палаты уже состоялись заседания четырех комиссий по вопросу внедрения шахмат в школах. Как пояснила Починок, целью является формирование рабочей группы под председательством Карякина, чтобы «его авторитетом и личным примером» создать «все инструменты для массового внедрения шахмат во всех школах».

По мнению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в школе должны играть в шахматы. Васильева подчеркнула, что играть в шахматы надо во внеурочное время и бесплатно. Она привела в пример Самарскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, где шахматы уже преподают в школах. «И также обязательно должны быть бесплатными спортивные секции, литературные кружки, музыкальные. Получается классический набор из пяти направлений. Можно говорить и о навыках предпринимательской деятельности», – добавила министр.

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Общество
Экзамен на мастерство
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов
Людмила Иванова
Общество
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Общество
Микрофинансисты поделятся историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России
Спорт
Кросс нации
Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра
Вячеслав Астафьев
Спорт
Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт
В кольцо на площади Победы
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
Спорт
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт
Постарались за Рязань
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Экология
«Купол небес полон тайн и чудес»
В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час
Наши новости
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Турнирная хроника
Точка на карте
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы