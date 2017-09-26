Дополнительные уроки

Фундамент будущего закладывается сегодня

Ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты РФ Наталья Починок считает, что процесс внедрения шахмат во всех российских школах может занять два-три года.

Ранее СМИ сообщали, что Наталья Починок и гроссмейстер Сергей Карякин разработали предварительную программу внедрения шахмат в школах России. На первом этапе она будет реализована в четырех регионах – Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской и Ленинградской областях. В стенах Общественной палаты уже состоялись заседания четырех комиссий по вопросу внедрения шахмат в школах. Как пояснила Починок, целью является формирование рабочей группы под председательством Карякина, чтобы «его авторитетом и личным примером» создать «все инструменты для массового внедрения шахмат во всех школах».

По мнению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в школе должны играть в шахматы. Васильева подчеркнула, что играть в шахматы надо во внеурочное время и бесплатно. Она привела в пример Самарскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, где шахматы уже преподают в школах. «И также обязательно должны быть бесплатными спортивные секции, литературные кружки, музыкальные. Получается классический набор из пяти направлений. Можно говорить и о навыках предпринимательской деятельности», – добавила министр.

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев