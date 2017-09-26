Рязанское развитие. Алина Гуськова

Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе

Алина Гуськова – кандидат в мастера спорта по шахматам, призер и победитель многочисленных соревнований разных уровней. Мы перечислим лишь некоторые ее достижения:

В 2011 году на 22-м Международном шахматном фестивале «Дебют» заняла 3 место среди девушек.

В 2012 году стала лучшей среди девочек на чемпионате Рязанской области в первой лиге.

В 2013 году на чемпионате региона по быстрым шахматам заняла первое место в турнире среди девушек.

В 2014 году на областном финале турнира «Белая ладья» в личном зачете одержала победу на 4-й доске, а также победила на этих соревнованиях в командном зачете.

В 2015 году заняла первое место среди девушек на шахматном турнире первой лиги чемпионата Рязанской области.

На соревнованиях «Кубок РГСУ среди чемпионов школ Moscow Open 2015» в турнире девочек до 15 лет заняла третье место

В 2015 году на открытом шахматном турнире по быстрым шахматам, посвященном 74-й годовщине освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков, заняла первое место среди девушек.

В 2016 году стала лучшей среди девушек в двадцатом открытом турнире по шахматам памяти экс-чемпиона мира Эммануила Ласкера.

Алина считает, что занятия шахматами дают исключительно положительный эффект, и ничего не имеет против, чтобы шахматы преподавались в каждой школе.

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев