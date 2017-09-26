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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Турнирная хроника

00:01 / Игры разума
Турнирная хроника

8 сентября в столице Грузии Тбилиси прошли партии тай-брейка второго круга Кубка мира по шахматам, в котором принял участие международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин.

Во втором круге турнира рязанец соперничал с международным гроссмейстером Максимом Матлаковым. После двух ничьих в классической игре борьба за выход в 1/16 финала переместилась на тай-брейк, где мировым соглашением завершились также партии в быстрые шахматы и в «десятиминутках».

Исход поединка был определен в блице, где победу одержал Матлаков. Дмитрий Андрейкин, проиграв этот мини-матч, выбыл из борьбы за Кубок мира.

***

Состоялось первенство Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек.

Итоги следующие.

Мальчики до 11 лет (2008 г.р. и моложе):

1. Арсений Ефремов
2. Вадим Половинкин
3. Арсений Михеев.

Девочки до 11 лет:

1. Александра Минаева
2. Умила Фролова
3. Елизавета Лаврова.

Мальчики до 13 лет (2006-2007 г.р.):

1. Егор Зайцев
2. Артем Пронкин
3. Дмитрий Овчинников.

Девочки до 13 лет:

1. Дарья Орлова
2. Татьяна Белова
3. Вероника Смалева.

Мальчики до 15 лет (2004-2005 г.р.):

1. Арсений Балашов
2. Иван Чуклин
3. Михаил Челебаев.

Девочки до 15 лет:

1. Ангелина Устинович
2. Алена Ускова
3. Екатерина Штанникова.

Юноши до 17 лет (2002-2003 г.р.):

1. Иван Марочкин
2. Илья Липилин
3. Максим Горенышев.

Девушки до 17 лет:

1. Арина Бабаян
2. Ирина Петрова
3. Ангелина Белозерова.

Юноши до 19 лет (2000-2001 г.р.):

1. Константин Есейкин
2. Евгений Чебалкин
3. Александр Захаров.

Девушки до 19 лет:

1. Мария Пивина
2. Алина Гуськова
3. Анастасия Петрова.

***

В разнообразную программу празднования Дня рабочего поселка Шилово входило состоявшееся в здании районного Дома детского творчества личное открытое первенство поселка по быстрым шахматам.

В соревновании, инициатором проведения которого стала администрация райцентра, а непосредственным исполнителем – педагогический коллектив Дома детского творчества при поддержке районного отдела по делам молодежи и спорта, приняли участие 33 шахматиста из Шилова, сел Ерахтур и Мосолово, пос. Старожилово, с. Кирицы Спасского района.

Перед пуском часов шахматистов тепло приветствовала директор ДДТ Любовь Олеговна Тихонова, рассказавшая о Дне Шилова и шахматных традициях Дома детского творчества. Звуки гимна страны символизировали открытие турнира.

Разыгрывание медалей и призов происходило по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику. Турнир общий, а зачет у взрослых и детей школьного возраста отдельный.

Победителем первенства с семью очками из семи возможных стал кандидат в мастера спорта из c. Мосолово Юрий Ларцев. На втором месте с пятью очками известнейший в Рязанской области детский шахматный тренер из Старожилова Владимир Михайлович Кузнецов (перворазрядник). Столько же очков (пять) в активе шиловца Сергея Есина, он третий из-за чуть худшего коэффициента Бухгольца.

Среди младших по возрасту служителей Каиссы первое место у десятиклассника старожиловской школы Алексея Бодрова (второразрядник) – 6 очков. Второе место у старожиловца Дениса Анисифорова – 4 очка. На третьем месте шиловец Даниил Тришков – 4 очка.

Грамоты, медали и призы лауреатам вручил глава администрации муниципального образования – Шиловское городское поселение Дмитрий Шариков.

Кроме того, призы из рук главы поселковой администрации получили самые юные шахматисты Рустам Махаметов и Анастасия Лукашкина 2009 г.р. (оба из Шилова).

Грамотами и призами отмечены: Екатерина Заикина (перворазрядница, Старожилово) – за лучший результат среди женщин (5 очков) и Владимир Михайлович Кузнецов как самый возрастной участник.

Во время церемонии закрытия соревнования Дмитрий Шариков пожелал шахматистам здоровья, спортивных и творческих успехов, а шахматисты благодарили организаторов турнира за хороший турнир и массу полученных положительных впечатлений.

***

В Рязани прошел пятый отборочный этап первенства города по быстрым шахматам. Его выиграл международный мастер Владимир Степовой. Второе и третье места заняли Виктор Жмуров и Александр Нехорошев.

Всего в турнире сыграли 62 шахматиста, в том числе 14 школьников. Кстати, лучшим среди школьников стал Арсений Балашов, он занял в общем зачете 12-е место.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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