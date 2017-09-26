Апсны – страна души

Бывают курорты с видом на роскошь, а бывают – с видом на тишину. Такова Абхазия. Но нынешний сезон не принес республике желаемого потока туристов. Здесь буквально молятся на Россию, а в экскурсионных автобусах абхазские дети читают стихи Есенина.

Шепот морского прибоя и стрекот цикад среди пальм, олеандров и кипарисов. И не знаешь, где ты – в раю, по ту сторону житейских забот, или еще здесь, на грешной земле. В Абхазию теперь стало добираться проще – из Москвы и Санкт-Петербурга каждый день в курортный сезон идут прямые поезда до Сухуми с остановками в Гаграх, Гудаутах и Новом Афоне. Здание вокзала в Гаграх с постсоветских времен заброшено, на часах вечный полдень. Но приезжим сейчас не до архитектуры. Атакуемые абхазскими таксистами, которые просят за поездку 500 рублей, они без всякого торга разъезжаются по гостиницам и пансионатам. Здесь, на некогда знаменитом во всем Советском Союзе курорте, дорога каждая минута.

Половина восьмого утра. К знаменитой гагрской колоннаде, построенной в стиле советского классицизма в 50-х годах прошлого века, приезжают первые экскурсии из Сочи. Это первая смотровая площадка на долгом пути по абхазским достопримечательностям. Туристы из Лазаревского провели в автобусе четыре часа. Первые фотографии на память и возгласы удивления – прибрежная полоса на сотни метров почти пустая. «У нас там как в муравейнике, все пляжи забиты!» – говорит мне один из туристов.

Гагры… Кто не мечтал здесь побывать, когда Абхазия была частью большой страны. Уютные отели по склонам кавказских гор, покрытых тропической растительностью. Пейзажи знакомы по фильмам «Веселые ребята» и «Зимний вечер в Гаграх». Экскурсоводы предлагают поездки на водопады, в новоафонские пещеры, на озеро Рица…

Но нас больше манят каменные ступени, поросшие мхом. Куда они ведут в горах? Например, в заброшенные дворцы времен принца Ольденбургского, основавшего курорт Гагры в начале прошлого века. Уникальные объекты культурного наследия в запустении с той поры, как Абхазия стала самостоятельной и пережила войну с Грузией в девяносто втором – девяносто третьем годах.

Создатель Кавказской ривьеры принц Александр Ольденбургский на строительство гагрской климатической станции получил из российской казны 100 тыс. рублей золотом. Гагры задумывались как великосветский курорт – альтернатива французской Ниццы. Дворец принца хорошо виден из приморского парка. В советское время здесь был санаторий имени Сталина. Здание пострадало в 80-х годах двадцатого века от пожара, работы по его реставрации продолжаются по сей день.

Когда-то в этих особняках с балконами, выходящими к морю, размещались элитные пансионаты. Теперь по развалинам ходят туристы. Забредают сюда и художники с этюдниками. Неужели этой красоте суждено остаться только на картинах? Такой же печальный вид имеют и бывшие всесоюзные здравницы. Ржавеют механизмы канатной дороги, доставлявшей отдыхающих от пансионата, расположенного в горах, прямо на городской пляж. Вагончики стоят на приколе. А вот площадь Гагарина. Ее проезжают все, кто прибывает в Абхазию по шоссе и железной дороге. Без окон и дверей бывший торгово-развлекательный комплекс стоит 25 лет. Его бывший директор в кафе напротив пьет с друзьями кофе. «Жалко, а что сделаешь… Когда-то я в этом здании буквально жил, а во время войны его разграбили, имущество вывезли, и никому до него нет дела. Смотрю на бывшую свою гордость с сожалением и грустью», – говорит мужчина.

В Абхазии продолжают надеяться на инвесторов, правда, те не спешат вкладывать средства в развитие курорта, и долгое ожидание давно похоже на сонное забытье. Построенный до войны пансионат «Скала», пожалуй, один из самых крупных в районе старых Гагр, давно не принимает гостей. С его балконов открывается вид на парк принца Ольденбургского и акваторию. Купивший здравницу московский предприниматель так и не довел реставрацию до конца. Стройка законсервирована на неопределенное время.

Охранник пансионата абхаз Заур любит поговорить с туристами на смотровой площадке. Рассказывает о курорте, о том, что коренных абхазов в республике осталось чуть больше ста тысяч, это примерно половина ее населения, большинство имеют российские паспорта. О том, что если бы не помощь России, которая выражается в прямых инвестициях и других материальных поддержках, положение в республике было бы намного хуже. Заур – участник абхазской войны, награжден медалью «За отвагу».

У него свой сад в Гудаутах плюс зарплата сторожа, государственная выплата за медаль, российская пенсия. Общий доход примерно как средняя зарплата в той же Рязани, жить можно. Вся надежда на Россию, говорит он. «Это гарантия нашего суверенитета. Есть страны, которым наша свободная республика на черноморском побережье не дает покоя, они с удовольствием хозяйничали бы тут сами».

На улице, названной в честь русских добровольцев, пришедших на помощь абхазам в войне, днем не видно ни одного прохожего. Тишина. Только из пустого кафе разносятся звуки телевизора. Хозяин в ожидании посетителей следит за новостями из России.

Снять жилье можно и за 400 рублей с человека в сутки. Предложений множество. В качестве бонуса хозяева предлагают бесплатный вай-фай. И, как выясняется, не зря. Невеселая примета времени – дети не могут отвлечься от сотовых телефонов даже на море. Вот типичная картина в пансионате «Колхида». В ста метрах шумит теплый прибой, родители на пляже, а дети проводят время в фойе, где есть точка доступа в Интернет. Их с головой поглотила цифровая стихия.

Любовь приехала на отдых из Сыктывкара – не только покупаться в море, но и порыбачить. Пойманную на спиннинг рыбу – ставриду и окуня готовят ей на ужин хозяева дома, где она остановилась. Клев с пирса неважный, но Любовь и ее подружка из Украины довольны абхазским гостеприимством. «Здесь тебя встречают всегда как знатного гостя, даже если приехал дикарем, стараются угодить во всем, очень приятный край», – говорит Любовь.

Гостиницы и пансионаты зазывают постояльцев намертво прикрепленными вывесками: «Есть свободные номера». Еще несколько лет назад летом, а тем более в бархатный сезон, снять номер на берегу моря было проблематично. Действительно ли гостевые дома стоят полупустые? Зайдем в один из них, расположенный в 50 метрах от городского пляжа. «Комнат у нас свободных полно, выбирайте на свой вкус. Проживание 500 рублей, обед 200 и завтрак с ужином по 150 рублей. Всего тысяча рублей за сутки. В этом году отдыхающих совсем мало. Нам говорят, что все поехали в Турцию, но ведь и раньше туда многие ездили и наше побережье не пустовало. А что сейчас?»

Да, нынешний курортный сезон в Абхазии, по единодушному мнению отельеров, оказался не слишком удачным. И это несмотря на то, что для туристов закрыт Египет, а на турецком побережье сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Объяснение, по-видимому, простое. Пансионаты Абхазии не выдерживают конкуренции с теми же турецкими отелями уже не только по комфорту, но и по цене. Другая причина – падение доходов граждан больше всего ударило именно по сегменту экономичного отдыха. Абхазия же на протяжении двух десятков лет оставалась местом, где туристы надеялись сэкономить. А теперь еще и это преимущество абхазских курортов поставлено под вопрос. Например, стоимость отдыха в пансионате «Колхида», относящемся к классу «эконом», составит около 2,5 тысячи рублей в сутки с человека. Прибавьте сюда цену железнодорожного билета в оба конца в купейном вагоне – почти 10 тысяч, и можно смело сравнивать с ценой пятизве­здочных отелей в Египте или Турции, работающих по системе «все включено».

Хорошо бы осталось на орехи… Кроме фундука да инжира, на гагрском рынке в сентябре покупать особо нечего. Виноград и персики в основном привозные, не пользуется особым спросом и самодельная алкогольная продукция.

Необустроенные пляжи, дороговизна продуктов и проезда, слабая курортная инфраструктура и нежелание приводить в порядок заброшенные объекты культуры и отдыха – все это компенсируется изумительными видами природы. Да еще, пожалуй, милой сердцу обстановкой отдыха, когда можно бродить по всем отелям, потому что ворота в них раскрыты настежь, сидеть в беседках и парках, тронутых грустью запустения, исследовать руины дворцов и особняков, слушать плеск волн в одиночестве на пляже. За Абхазией закрепилось название «страна души» – так ее именуют все экскурсоводы. Они обязательно покажут туристам здание ресторана «Гагрипш», привезенное принцем Ольденбургским с парижской выставки. С него начинался курорт Гагры, основанный в 1903 году. Сообщат о том, что часы на фасаде ресторана – со швейцарским механизмом, заводятся вручную и всегда показывают точное время. Но здесь, пожалуй, они лукавят. Часы отстают на двадцать минут. Однако никто этого не замечает. Обычно говорят: время течет. Но здесь, в Абхазии, время говорит, что люди проходят. Наверное, такой и должна быть страна души – немного архаичной, не тронутой вездесущим прогрессом. Ведь и сама душа расцветает, когда мечтательна и не скована деловым распорядком. Бывают курорты с видом на роскошь, а бывают с видом на тишину. Такова Абхазия.