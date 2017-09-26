А как на Урале?

Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области

Ежегодно полевой сезон рязанские лесоустроители проводят не только в Рязанской области, но и в других российских регионах. В этом году они провели государственную инвентаризацию лесов в Свердловской области.

По словам начальника отдела Вадима Полякова, команда из пяти человек Рязанского филиала занималась закладкой постоянных пробных площадей, проводила необходимые измерения, определяя качественный и количественный состав лесных насаждений в Билимбаевском лесничестве, городских округах – Ревда, Серовский, Первоуральск, городских образованиях – Карпинск, Краснотурьинск и Нижнесергинском муниципальном районе.

По результатам проверки комиссия высоко оценила работу рязанских специалистов.