Нити Арена
17:08 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
122

Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

09-14-02 шестилетнего Дмитрия. Этот сероглазый, светловолосый мальчик оказался в детском учреждении потому, что его одинокая мама была лишена родительских прав. Дима не единственный ее ребенок. Он – очень любознательный, активный мальчик, любит трудиться, собирать фигурки из деталей конструктора. А еще Дима очень любит, когда взрослые читают ему книжки. Анкета № 16000031.

09-14-03 Алексею в марте исполнилось шестнадцать лет. Его родители неизвестны. С самого раннего детства Алеша живет в детских учреждениях. Сероглазый, темноволосый Алексей очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда готов помочь товарищу и потому пользуется уважением среди сверстников. Среди его любимых видов спорта – футбол, среди любимых книг – исторические и фантастика. Алексей уважителен по отношению к взрослым, с удовольствием играет с малышами, читает им книжки. Анкета № 27000012.

09-14-04 Олесе в июле исполнилось семнадцать лет, но это не значит, что девушка не нуждается в семейном воспитании и домашнем тепле. Сероглазая, светловолосая Олеся была единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Олеся очень общительная, доброжелательная, самостоятельная девушка. Она хорошо учится, увлекается рукоделием, принимает активное участие в жизни школы, очень уважительна и вежлива со старшими и ровесниками. Анкета № 4022.

09-14-05 Александре в сентябре исполняется семнадцать лет, и она может быть устроена на воспитание в семью. Голубоглазая, русоволосая Саша оказалась в детском доме потому, что ее одинокая мама лишена родительских прав. Саша была единственным ребенком в семье. Она очень самостоятельная девушка, добрая и общительная, легко вступает в контакт, ответственно относится к поручениям. Александра любит трудиться, прислушивается внимательно к замечаниям взрослых. По отношению к сверстникам Саша доброжелательна, готова помочь друзьям в трудную минуту. Анкета № 2000007.

09-14-06 Дарье в декабре исполнится одиннадцать лет. Она была единственным ребенком в семье. Сероглазая, темноволосая Даша осталась без семьи потому, что ее одинокая мама была лишена родительских прав. Даша очень общительная девочка, легко находит общий язык со взрослыми и детьми. Она активная и непоседливая, добрая и отзывчивая. Даша любит животных, увлекается рукоделием. Анкета № 16000034.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Общество
Экзамен на мастерство
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов
Людмила Иванова
Общество
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Общество
Микрофинансисты поделятся историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России
Спорт
Кросс нации
Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра
Вячеслав Астафьев
Спорт
Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт
В кольцо на площади Победы
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
Спорт
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт
Постарались за Рязань
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Дополнительные уроки
Фундамент будущего закладывается сегодня
Игры разума
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Игры разума
Турнирная хроника
Стиль жизни
Творческий подход,
или Когда хобби может стать серьезным делом
Ольга Драган
Точка на карте
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы