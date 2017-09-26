Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

шестилетнего Дмитрия. Этот сероглазый, светловолосый мальчик оказался в детском учреждении потому, что его одинокая мама была лишена родительских прав. Дима не единственный ее ребенок. Он – очень любознательный, активный мальчик, любит трудиться, собирать фигурки из деталей конструктора. А еще Дима очень любит, когда взрослые читают ему книжки. Анкета № 16000031.

Алексею в марте исполнилось шестнадцать лет. Его родители неизвестны. С самого раннего детства Алеша живет в детских учреждениях. Сероглазый, темноволосый Алексей очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда готов помочь товарищу и потому пользуется уважением среди сверстников. Среди его любимых видов спорта – футбол, среди любимых книг – исторические и фантастика. Алексей уважителен по отношению к взрослым, с удовольствием играет с малышами, читает им книжки. Анкета № 27000012.

Олесе в июле исполнилось семнадцать лет, но это не значит, что девушка не нуждается в семейном воспитании и домашнем тепле. Сероглазая, светловолосая Олеся была единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Олеся очень общительная, доброжелательная, самостоятельная девушка. Она хорошо учится, увлекается рукоделием, принимает активное участие в жизни школы, очень уважительна и вежлива со старшими и ровесниками. Анкета № 4022.

Александре в сентябре исполняется семнадцать лет, и она может быть устроена на воспитание в семью. Голубоглазая, русоволосая Саша оказалась в детском доме потому, что ее одинокая мама лишена родительских прав. Саша была единственным ребенком в семье. Она очень самостоятельная девушка, добрая и общительная, легко вступает в контакт, ответственно относится к поручениям. Александра любит трудиться, прислушивается внимательно к замечаниям взрослых. По отношению к сверстникам Саша доброжелательна, готова помочь друзьям в трудную минуту. Анкета № 2000007.

Дарье в декабре исполнится одиннадцать лет. Она была единственным ребенком в семье. Сероглазая, темноволосая Даша осталась без семьи потому, что ее одинокая мама была лишена родительских прав. Даша очень общительная девочка, легко находит общий язык со взрослыми и детьми. Она активная и непоседливая, добрая и отзывчивая. Даша любит животных, увлекается рукоделием. Анкета № 16000034.