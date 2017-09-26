В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час

13 сентября, в рамках Года экологии, к Международному дню охраны озонового слоя в библиотеке-филиале №6 для учащихся 7 «А» класса школы №38 прошел экологический час «Купол небес полон тайн и чудес».

Озоновый слой – участок стратосферы на высоте 20-25 км от поверхности Земли с наибольшим содержанием озона. Он защищает планету от рентгеновских и ультрафиолетовых солнечных лучей, которые пагубно влияют на все живое на Земле.

Ребятам была показана электронная презентация, иллюстрирующая проблему озонового слоя, который разрушается в результате деятельности человека. Главный «убийца озона» – фреон – газ, который находится в холодильных установках, а также в различных аэрозолях.

Мероприятие помогло привлечь внимание к экологическим проблемам Земли и лучше познакомить ребят с природой нашей области.

После мероприятия дети взяли домой книги с выставки «Сохраним нашу планету» о редких видах животных и растений.