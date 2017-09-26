Кукольная революция — за пятидневку

В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»

В год столетия событий 1917 года он проходил под девизом «Кукольники всех стран, объединяйтесь!» И на сцене представителям театров-участников были вручены дипломы (графика Михаила Шелковенко) и статуэтки Петрушки на броневике (автор Анна Лащук). Про «пять дней, которые перевернули мир» сказал в своем выступлении и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, заметив, «что ни одна кукла за время революционных событий не пострадала».

По традиции «Смотрин», на закрытии театры и театральные деятели дарили подарки. Гостеприимным хозяевам, художественному руководителю театра Валерию Шадскому и директору театра Константину Кириллову, понравившимся коллективам и отдельным актерам, имениннику – белорусскому режиссеру Олегу Жюгжде (на фестивале было два его спектакля) – и всем, сидящим в зале. Пели песни, читали стихи и эпиграммы, играли юмористические сценки, с куклами и без, вручали оригинальные сувениры, в том числе практичные. Так, Валерий Шадский вскоре облачился в «тематические» красные брюки от коллег из колыбели революции – Петербурга.

Заведующая кабинетом театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ Ольга Глазунова выразила огромную благодарность рязанским властям: «Так любить театр редко кто умеет, без этой поддержки ничего бы не было». В этот вечер на сцену поднимались президент Российского Национального центра УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол) Елена Иванова, рязанские партнеры фестиваля: руководители ТРЦ «М5МОЛЛ» (генерального спонсора), «Прио-Внешторгбанка» (генерального партнера) и представители канала «ТКР» (генерального информационного спонсора).

В финале под песню на прощальную мелодию из «Обыкновенного чуда» флаг фестиваля с Петрушкой был спущен и свернут. Чтобы через два года непременно вновь взвиться на флагштоке.

Фото Андрея Павлушина