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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Спорт – это здорово

00:01 / Спорт
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт – это здорово

Праздник начался с танцевально-акробатической композиции детского хореографического коллектива «Фуэте», затем – физкульт-парад борцов греко-римского стиля, боксеров, баскетболистов, пловцов и начинающих легкоатлетов, воспитанников заслуженного тренера-преподавателя Александра Никитина.

– У нас еще работает отделение футбола и адаптивный центр, где занимаются лица с поражением опорно-двигательного аппарата, – сказал директор Дмитрий Медведев. – В соответствии с государственным заданием мы обучаем 500 детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучение – бесплатное.

Юных спортсменов тренируют высококвалифицированные наставники – Геннадий Чернов, Валентин Кирьянов, Дмитрий Степанов, Виктор Медведев, Ирина Шишкова и Александр Аникушин. Есть и молодые преподаватели, выпускники факультетов физического воспитания педагогических вузов. Так, тренер-инструктор Вера Савинова четвертый год обучает сельских ребят кролю, брассу и баттерфляю. О себе рассказала, что в восьмом классе увлеклась легкой атлетикой, по окончании РГУ имени С.А. Есенина вернулась в родной Михайлов, работает по специальности. Она – мама замечательного двухлетнего сынишки, а когда он подрастет, то обязательно отдаст его на плавание. Спорт, подчеркнула тренер, закаляет характер и формирует силу воли. А еще – делает из мальчика мужчину.

На праздничном мероприятии были и показательные выступления. С восторгом зрители наблюдали за поединками борцов и боксеров. Долго аплодировали двенадцатилетнему Роману Зубкову, вступившему в бой сразу с двумя соперниками.

– Это один из видов тренировочного процесса, – пояснил его наставник Дмитрий Степанов. – Роман перспективный боксер, отражение ударов с двух сторон хорошо развивает глазомер и боковое зрение. Мои ребята продемонстрировали также приемы защиты и удары по корпусу. Этому мы научим всех, кто не побоится заниматься боксом.

Умело управлялись с мячом «метеоровские» баскетболистки. Их выступление было самым ярким. Атака кольца, атака кольца в парах, ведение мяча и двух мячей подряд, передачи мяча, ведение, обводы – таковы основные компоненты, отрабатываемые на учебных тренировках. Семь воспитанников этого отделения вошли в состав сборной команды Рязанской области. Михайловские игроки – призеры областной «Детской лиги» и призеры Спартакиады учащихся Рязанской области по баскетболу в 2016-м и 2017 гг.

Полина Будукина пятый год занимается баскетболом. Вместе с подругами – Анной Лялиной, Изабеллой Мудиновой, Ангелиной Божибиной после школы приходит на тренировки, ездит на соревнования и – нисколько об этом не жалеет. Среди зрителей была ее мама, Ирина Анатольевна:

– Я рада, что моя дочь играет в баскетбол, – сказала она, – это и дисциплинирует, и укрепляет здоровье, и развивает личностные качества. Девочка стала лучше учиться, у нее благодаря спортивному режиму улучшилась успеваемость, расширился кругозор.

С тем, что спорт помогает детям в учебе, согласны все педагоги. Давно замечено, что ребята, занимающиеся спортом, более работоспособны, они быстрее запоминают, глубже осваивают учебный материал, умеют добиваться успеха. И, что очень важно, могут работать в коллективе.

Учительница первой городской школы Светлана Полякова рассказала, что ее третьеклассники, выбрав различные виды спорта, записались в «метеоровские» спортивные секции. Многие – на плавание. Вот только пятилетнюю Киру Савельеву, пришедшую в бассейн вместе с мамой посмотреть на выступление старшего брата-пловца, пока еще никуда не взяли. Наставники попросили ее немножечко подождать и пообещали ей, что вскоре она обязательно будет «метеоровской» чемпионкой. Ведь спорт, знает теперь малышка, – это здорово!

 

Александр Федосеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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