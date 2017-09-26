Нити Арена
17:07 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
152

Постарались за Рязань

00:01 / Спорт
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Постарались за Рязань

Инициатором акции в нашем городе, которая прошла в третий раз, стало спортивное сообщество WorkOut62, которое поддержала администрация Рязани.

– Подтягивание на перекладине – хорошее базовое упражнение для развития мышц верхнего плечевого пояса и спины, для выполнения которого нужна и сила, и выносливость. Оно входит в подготовку атлетов по многим видам спорта и весьма информативно для измерения своего физического состояния, – считает один из активистов WorkOut62 Александр Дроздов.

Главный комплекс по приему подтягиваний находился на площади Победы – в городке фестиваля по уличному баскетболу «Железка Streetball Challenge 2017». Другие точки работали в общеобразовательных школах и спортивных школах города, а также РязГМУ.

На площади Победы перед началом акции прошло показательное выступление воркаутеров: ребята продемонстрировали мастерство владения телом на перекладине и брусьях.

Рязанцы на площади Победы выполнили 2570 подтягиваний. Старейшим участником, принявшим участие в акции, был 60-летний Михаил Марченко. Абсолютно лучший результат показал 22-летний Никита Гаврилов, подтянувшийся 42 раза. 32-летний Стас Борисов подтянулся 41 раз, его отец – 56-летний Олег Борисов, а также 30-летний Дмитрий Олькин и 18-летний Александр Лысов – по 35 раз.

Организаторы особо отмечают 12-летнего Азамата Чомаева, который подтянулся 20 раз и показал высокий уровень владения элементами воркаута.

Всего в Рязани в акции World pull-up day-2017 приняло участие 2942 человека. Общее количество подтягиваний – 45960 раз (мужчины подтянулись 35699 раз, женщины – 10261). Рекорд прошлого года (более 5000 участников, 63862 подтягиваний) устоял, но это тот самый случай, когда главное – участие.

 

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спорт – это здорово

Рязанская спортсменка взяла «золото» на чемпионате мира по полиатлону

Четыре футболистки «Рязани-ВДВ» вызваны в национальную сборную России

Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Общество
Экзамен на мастерство
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов
Людмила Иванова
Общество
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Общество
Микрофинансисты поделятся историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России
Спорт
Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт
В кольцо на площади Победы
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Экология
«Купол небес полон тайн и чудес»
В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час
Наши новости
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Дополнительные уроки
Фундамент будущего закладывается сегодня
Игры разума
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Игры разума
Турнирная хроника
Стиль жизни
Творческий подход,
или Когда хобби может стать серьезным делом
Ольга Драган
Точка на карте
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы