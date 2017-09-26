Постарались за Рязань

В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний

Инициатором акции в нашем городе, которая прошла в третий раз, стало спортивное сообщество WorkOut62, которое поддержала администрация Рязани.

– Подтягивание на перекладине – хорошее базовое упражнение для развития мышц верхнего плечевого пояса и спины, для выполнения которого нужна и сила, и выносливость. Оно входит в подготовку атлетов по многим видам спорта и весьма информативно для измерения своего физического состояния, – считает один из активистов WorkOut62 Александр Дроздов.

Главный комплекс по приему подтягиваний находился на площади Победы – в городке фестиваля по уличному баскетболу «Железка Streetball Challenge 2017». Другие точки работали в общеобразовательных школах и спортивных школах города, а также РязГМУ.

На площади Победы перед началом акции прошло показательное выступление воркаутеров: ребята продемонстрировали мастерство владения телом на перекладине и брусьях.

Рязанцы на площади Победы выполнили 2570 подтягиваний. Старейшим участником, принявшим участие в акции, был 60-летний Михаил Марченко. Абсолютно лучший результат показал 22-летний Никита Гаврилов, подтянувшийся 42 раза. 32-летний Стас Борисов подтянулся 41 раз, его отец – 56-летний Олег Борисов, а также 30-летний Дмитрий Олькин и 18-летний Александр Лысов – по 35 раз.

Организаторы особо отмечают 12-летнего Азамата Чомаева, который подтянулся 20 раз и показал высокий уровень владения элементами воркаута.

Всего в Рязани в акции World pull-up day-2017 приняло участие 2942 человека. Общее количество подтягиваний – 45960 раз (мужчины подтянулись 35699 раз, женщины – 10261). Рекорд прошлого года (более 5000 участников, 63862 подтягиваний) устоял, но это тот самый случай, когда главное – участие.

Александр Кащеев

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