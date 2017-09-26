Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра

Старт самым массовым в России соревнованиям будет дан в субботу, 16 сентября, в полдень, во всех муниципалитетах Рязанской области. В Рязани кросс нации по традиции будет проведен в центральной части города. В 11.10 по аллеям Кремлевского парка 1 километр пробегут дети. В 12 часов будет дан общий для всех возрастных групп старт на дистанцию 3 километра. Маршрут забега пройдет от площади Соборной через площадь Ленина по Первомайскому проспекту – улице Каширина и Семинарской с выходом на Соборную площадь. На старт в этом забеге вместе с физкультурниками выйдут и сильнейшие легкоатлеты области. В 12.05 стартует VIP-забег, в котором побегут представители регионального правительства, администрации Рязани, депутаты, ректоры вузов, руководители предприятий. Цель этого забега – пропаганда физической культуры и спорта.

Мандатная комиссия работала с 12 по 15 сентября в управлении по физической культуре и массовому спорту. Завтра она продолжит работу на месте проведения соревнований с 9 до 10 часов. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номера.

Церемония награждения победителей и призеров пройдет с 13 до 13.30 на месте старта. В предыдущие годы в Рязани на старт Кросса нации выходило около 5 тысяч любителей бега. Ожидается, что участниками Кросса нации в этом году в целом по области станут около 20 тысяч рязанцев.