Крути педали

В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах

Старты организовали Министерство спорта Российской Федерации, федерация спортивного ориентирования России, министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области, областная Федерация спортивного ориентирования, а провел рязанский Центр детско-юношеского туризма и краеведения.

В программу состязаний входило три гонки: велокросс с общего старта, эстафета и велокросс-классика. Юные спортсмены состязались в трех возрастных группах. Зачет Всероссийских соревнований проходил в возрастной группе 1999 года рождения и старше.

На старт вышло более 150 спортсменов из девяти регионов страны: городов Москва и Санкт-Петербург, Нижегородской, Саратовской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей и Приморского края.

В активе рязанцев бронза первенства России юношей группы М17 в эстафете, которую завоевали Дмитрий Куликов, Данила Колокольцев и Александр Серов, а также две награды стартов в открытой группе отца и сына Бундиных. Старший – Андрей стал победителем в велокроссе-классике, младший – Александр завоевал бронзу в велокроссе с общего старта.

– В Рязани, в основном, культивируется ориентирование бегом (летом) и на лыжах (зимой). Ориентирование на велосипеде – для нас новый вид, но в его основе лежит все та же работа с картой и компасом. Только способ передвижения иной. Поэтому в солотчинских стартах приняли участие те ребята, которые занимаются «обычным» ориентированием. Сейчас ориентирование на велосипедах заняло устойчивое место в рязанском календаре соревнований, – рассказывает начальник отдела спортивного ориентирования рязанского Центра детско-юношеского туризма и краеведения, член президиума областной федерации спортивного ориентирования Николай Зотов.

Александр Кащеев