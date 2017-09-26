В кольцо на площади Победы

В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»

Юбилейный фестиваль собрал более 120 ­команд из Москвы, Московской, Рязанской, Тульской областей и Белоруссии. В баталиях приняли участие и студенты из Гвинеи-Бисау, обучающиеся в РязГМУ.

Участников массовых стартов приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, член президиума областной федерации баскетбола Сергей Карабасов, генеральный директор ТРЦ «Виктория Плаза» Алексей Родионов, президент Ассоциации уличного баскетбола России Сергей Грунис, директор БК «Рязань» Алексей Архипов.

– Стритбол – игра командная, где каждый в ответе не только за себя, но и за весь коллектив. Это то, что нам всем сейчас очень нужно в жизни, – сказала Елена Буняшина и пожелала всем участникам успеха в турнире.

В фестивале принял участие руководитель отдела регионального развития Российской федерации баскетбола Владимир Дячок. Владимир – бывший профессиональный баскетболист, выступал за команды ЦСКА, «Химки», «Спартак» (Санкт-Петербург) и другие, а также за студенческую и национальную сборную России. Он серебряный призер Всемирной Универсиады-2003, победитель чемпионата Евролиги, чемпионата России-2006, двукратный обладатель Кубка России. Дячок на «Железке-2017» был не только в качестве почетного гостя. Он провел очень интересный мастер-класс для юных баскетболистов, несколько баскетбольных конкурсов, сыграл в турнире Elite Group в составе команды «Грунис team» и вручал награды победителям и финалистам массовых турниров.

– Я очень впечатлен, как здесь круто: сколько людей разного возраста играют в баскетбол, сколько людей на трибунах и сколько ребят вокруг, которым все это интересно, – поделился своими впечатлениями Владимир Дячок.

Масса различных баскетбольных конкурсов с шикарными призами – спортивными кроссовками «Nike Air Jordan» от одного из самых известных баскетболистов в истории человечества – Майкла Джордана, фирменными майками и бейсболками – одна из фишек пятой «Железки». Для этой цели был выделен специальный корт, на котором конкурсы шли в режиме «Non stop». Фирменные кроссовки за красивые глазки не вручали: нужно было не только продемонстрировать свои баскетбольные способности, но и победить в соревновании с конкурентами. Для проигравших было одно условие: выполнить приседания или «отжимания». Одной из неудачниц конкурса удалось-таки выиграть приз: девушка «отжалась» полсотни раз – гораздо больше установленной нормы, и ведущий просто не смог не отметить это достижение.

В программе фестиваля была еще и экологическая составляющая, ведь 2017 год – Год экологии в России. Работала интерактивная площадка «Сбережем леса Рязанской области от пожаров», где огнеборцы рассказывали рязанцам о правилах пожарной безопасности в лесу, эковолонтеры раздавали листовки и флажки с противопожарной тематикой. Еще прошла акция по раздельному сбору мусора.

Соревнования по баскетболу 3х3 прошли в девяти массовых группах. В семейном турнире победила семья Щербаковых из Рязани.

В женской части победителями в возрастных группах стали: среди девушек до 14 лет – команда «КУПХГ-1» (Касимовский район), среди девушек до 16 лет – коллектив «Black & black» (Рязань), среди девушек до 18 лет – «Дельфины Макси» и в группе 18 лет и старше – «Московские телки». В мужской части фестиваля первенствовали рязанские команды «Black Mamba» – среди юношей до 14 лет, «КАМА-ПУЛЯ ЕЖЖИ» – среди юношей до 16 лет, «PMW» – среди юношей до 18 лет, «Вестар» – среди мужчин 18 лет и старше. Призерами фестиваля стали команды из Рязани, Касимова и Касимовского района, Клепиков, Сасова.

– Это показатель того, что баскетбол в области развивается не только в Рязани, но и в других муниципальных образованиях региона, – считает президент областной федерации баскетбола Александр Жукаев.

Конкурс по броскам сверху Slamdunk contest – одно из самых зрелищных событий «Железки Streetball Challenge 2017» – вызвал огромный интерес у зрителей. Его участники (их было всего четверо) взяли не числом, а умением. Победителя выбрали сами зрители. Им был признан гость из Белоруссии Сергей Мосур.

Завершил спортивную программу пятой «Железки» финал в Elite Group. Московская команда «Торпедо» в решающем поединке выиграла у «ГРПЗ» (Рязань) со счетом 12:7. Немудрено: гости – чемпионы Москвы и бронзовые призеры чемпионата России 2017 года, правда, под другим названием, а лидер «автозаводцев» – Вано Грищенко – еще и чемпион столицы-2017 по баскетболу 1х1.

– Я второй раз на «Железке». Играл на первой – в 2012 году и на пятой – нынешней. Наши ожидания оправдались вполне. Мы провели на рязанском фестивале целый день. Здесь все гармонично: игры, конкурсы, музыка, комментарий – все как должно быть. Людям не приходилось скучать, – подвел итог «Железки Streetball Challenge 2017» гость из Москвы.

Александр Кащеев

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