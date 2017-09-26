Нити Арена
17:04 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
174

В кольцо на площади Победы

00:01 / Спорт
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
В кольцо на площади Победы

Юбилейный фестиваль собрал более 120 ­команд из Москвы, Московской, Рязанской, Тульской областей и Белоруссии. В баталиях приняли участие и студенты из Гвинеи-Бисау, обучающиеся в РязГМУ.

Участников массовых стартов приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, член президиума областной федерации баскетбола Сергей Карабасов, генеральный директор ТРЦ «Виктория Плаза» Алексей Родионов, президент Ассоциации уличного баскетбола России Сергей Грунис, директор БК «Рязань» Алексей Архипов.

– Стритбол – игра командная, где каждый в ответе не только за себя, но и за весь коллектив. Это то, что нам всем сейчас очень нужно в жизни, – сказала Елена Буняшина и пожелала всем участникам успеха в турнире.

В фестивале принял участие руководитель отдела регионального развития Российской федерации баскетбола Владимир Дячок. Владимир – бывший профессиональный баскетболист, выступал за команды ЦСКА, «Химки», «Спартак» (Санкт-Петербург) и другие, а также за студенческую и национальную сборную России. Он серебряный призер Всемирной Универсиады-2003, победитель чемпионата Евролиги, чемпионата России-2006, двукратный обладатель Кубка России. Дячок на «Железке-2017» был не только в качестве почетного гостя. Он провел очень интересный мастер-класс для юных баскетболистов, несколько баскетбольных конкурсов, сыграл в турнире Elite Group в составе команды «Грунис team» и вручал награды победителям и финалистам массовых турниров.

– Я очень впечатлен, как здесь круто: сколько людей разного возраста играют в баскетбол, сколько людей на трибунах и сколько ребят вокруг, которым все это интересно, – поделился своими впечатлениями Владимир Дячок.

Масса различных баскетбольных конкурсов с шикарными призами – спортивными кроссовками «Nike Air Jordan» от одного из самых известных баскетболистов в истории человечества – Майкла Джордана, фирменными майками и бейсболками – одна из фишек пятой «Железки». Для этой цели был выделен специальный корт, на котором конкурсы шли в режиме «Non stop». Фирменные кроссовки за красивые глазки не вручали: нужно было не только продемонстрировать свои баскетбольные способности, но и победить в соревновании с конкурентами. Для проигравших было одно условие: выполнить приседания или «отжимания». Одной из неудачниц конкурса удалось-таки выиграть приз: девушка «отжалась» полсотни раз – гораздо больше установленной нормы, и ведущий просто не смог не отметить это достижение.

В программе фестиваля была еще и экологическая составляющая, ведь 2017 год – Год экологии в России. Работала интерактивная площадка «Сбережем леса Рязанской области от пожаров», где огнеборцы рассказывали рязанцам о правилах пожарной безопасности в лесу, эковолонтеры раздавали листовки и флажки с противопожарной тематикой. Еще прошла акция по раздельному сбору мусора.

Соревнования по баскетболу 3х3 прошли в девяти массовых группах. В семейном турнире победила семья Щербаковых из Рязани.

В женской части победителями в возрастных группах стали: среди девушек до 14 лет – команда «КУПХГ-1» (Касимовский район), среди девушек до 16 лет – коллектив «Black & black» (Рязань), среди девушек до 18 лет – «Дельфины Макси» и в группе 18 лет и старше – «Московские телки». В мужской части фестиваля первенствовали рязанские команды «Black Mamba» – среди юношей до 14 лет, «КАМА-ПУЛЯ ЕЖЖИ» – среди юношей до 16 лет, «PMW» – среди юношей до 18 лет, «Вестар» – среди мужчин 18 лет и старше. Призерами фестиваля стали команды из Рязани, Касимова и Касимовского района, Клепиков, Сасова.

– Это показатель того, что баскетбол в области развивается не только в Рязани, но и в других муниципальных образованиях региона, – считает президент областной федерации баскетбола Александр Жукаев.

Конкурс по броскам сверху Slamdunk contest – одно из самых зрелищных событий «Железки Streetball Challenge 2017» – вызвал огромный интерес у зрителей. Его участники (их было всего четверо) взяли не числом, а умением. Победителя выбрали сами зрители. Им был признан гость из Белоруссии Сергей Мосур.

Завершил спортивную программу пятой «Железки» финал в Elite Group. Московская команда «Торпедо» в решающем поединке выиграла у «ГРПЗ» (Рязань) со счетом 12:7. Немудрено: гости – чемпионы Москвы и бронзовые призеры чемпионата России 2017 года, правда, под другим названием, а лидер «автозаводцев» – Вано Грищенко – еще и чемпион столицы-2017 по баскетболу 1х1.

– Я второй раз на «Железке». Играл на первой – в 2012 году и на пятой – нынешней. Наши ожидания оправдались вполне. Мы провели на рязанском фестивале целый день. Здесь все гармонично: игры, конкурсы, музыка, комментарий – все как должно быть. Людям не приходилось скучать, – подвел итог «Железки Streetball Challenge 2017» гость из Москвы.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Крути педали

Кросс нации

Постарались за Рязань

Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Общество
Экзамен на мастерство
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов
Людмила Иванова
Общество
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Спорт
Кросс нации
Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра
Вячеслав Астафьев
Спорт
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт
Постарались за Рязань
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Экология
«Купол небес полон тайн и чудес»
В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час
Наши новости
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Дополнительные уроки
Фундамент будущего закладывается сегодня
Игры разума
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Игры разума
Турнирная хроника
Стиль жизни
Творческий подход,
или Когда хобби может стать серьезным делом
Ольга Драган
Точка на карте
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы