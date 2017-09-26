Микрофинансисты поделятся историями успеха

Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России

Цель мероприятия – найти и наградить достойные практики на микрофинансовом рынке, призванные развивать российскую экономику и улучшать качество жизни простых граждан.

Мероприятие проводится при информационной и экспертной поддержке Банка России. Его организаторами стали саморегулируемые организации МФО, Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский микрофинансовый центр. Заявки на участие будут приниматься до 17 сентября 2017 года, найти форму заявки и всю конкурсную документацию можно на официальных сайтах организаторов конкурса.

Конкурсная комиссия определит победителей в шести номинациях, в том числе: «Лучший социально значимый проект микрофинансовой организации», «Лучший благотворительный проект микрофинансовой организации», «Лучший проект микрофинансовой организации для малого и среднего бизнеса».

Кроме того, предусмотрены такие поощрительные номинации, как «Лучшая история успеха клиента микрофинансовой организации – представителя малого и среднего бизнеса» и «Лучшая история успеха клиента микрофинансовой организации – физического лица».

Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и подарочными сертификатами на услуги для бизнеса. Церемония награждения пройдет 3 октября 2017 года в Москве.