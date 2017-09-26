Старший осмотрщик-ремонтник вагонов

Сергей Александрович Гришин,

пункт опробования тормозов станции Рязань Московской дирекции инфраструктуры – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»:

– В 1998 году я окончил железнодорожный колледж. Было очень интересно изучать устройство вагонов до мельчайших деталей. Дополнительно получил специальность «Экономика и управление машиностроением» в РГРТУ. После армии были планы поработать водителем, попробовать что-то еще… Но я посоветовался с родителями и выбрал РЖД – понравилось, что это государственная компания, гарантирующая серьезную социальную поддержку.

У нас посменный график по 12 часов. Тех, кто отходит пообедать или немного отдохнуть, обязательно подменяют. В смену выходят старший и шесть осмотрщиков. После планерки и получения заданий мы расходимся по двое и встречаем составы. Вся информация о прибытии и отправлении поездов, а также обнаруженных неполадках заносится в журнал. На любой ремонт у нас есть не более 23 минут. Мой главный инструментарий – сумка с шаблонами, измерительными приборами. Также я ношу при себе молоток осмотрщика и стучу по буксовым узлам и колесам, если подозреваю дефекты. Глухой звук – показатель трещин, а значит, вагон нужно отцеплять и менять детали.

90% неисправностей обнаруживается еще до полной остановки поезда. Запах жженой резины от вагона – знак неполадки в карданном вале. «Подпрыгивающий» вагон явно резко тормозил по пути. Еще одна важная вещь – сигнальные огни, один белый в голове поезда и три красных в хвосте. Они нужны, чтобы состав был заметен при движении. Если сигналы не работают, поездной электромеханик срочно чинит их или вешает временный светоотражатель – металлический алый диск с белой каймой размером с тарелку.

За состояние рельс отвечают работники железнодорожных путей, а за нормальной работой техники внутри вагонов следят начальник поезда и дежурный электромеханик. Но мы сообщаем обо всех неполадках, которые замечаем, и не отказываем коллегам в помощи. И на это у нас тоже не более 23 минут, иначе нарушится график движения поездов, а этого нельзя допустить. Если произошло что-то чрезвычайное и на ремонт нужно много времени, пассажиров могут пересадить в другой вагон.

На железной дороге мне интересно. Я все время совершенствуюсь на занятиях и курсах повышения квалификации на базе депо или в специальном учебном центре ОАО «РЖД». Моя работа стабильная, зарплата приходит вовремя. Жаль только, что из-за сменного графика бываю дома урывками. А полноценно провести с семьей Новый год и вовсе удается не чаще чем раз в четыре года. Зато я периодически вижу в новогоднюю ночь поезд, который останавливается на нашем вокзале, и тогда пассажиры празднуют прямо на станции. Смотришь на них и знаешь, что твоим родным сейчас тоже хорошо!