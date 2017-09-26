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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Грумер

00:01 / Знаю, что делаю
Грумер

Алина Леонидовна Жукова,
владелец зоосалона:

– Я родом из Рыбинска. Училась на конструктора швейных изделий в Москве, но на третьем курсе поняла, что это не мое. Как-то я ехала в метро, увидела объявление о наборе кинологов и решила попробовать. Общаться с собаками я умею с детства: дома жили и бладхаунд, и стаффордширский терьер, и пудель. Но дозвониться по тому объявлению мне не удалось, а желание работать с животными осталось. Это был 2011 год, и груминг в России только-только развивался. Я нашла одну из лучших московских школ по этому направлению, академию «Милорд», и прошла трехмесячные курсы. После этого я сразу устроилась стажером в груминг-салон и нарабатывала опыт. А три года назад я вышла замуж, переехала в Рязань, мы с супругом построили свой дом и открыли зоосалон, в котором работаем вместе. Также с нами трудятся несколько профессиональных грумеров.

Все животные нуждаются в мытье независимо от породы. Например, лаек купают раз в два-три месяца, а йоркширских терьеров – раз в пять-семь дней. Стрижки нужны в основном длинношерстным собакам и кошкам. У персов, мейн-кунов и даже британских котов могут появляться колтуны, кожа под ними натягивается, и животное сильно мучается. Так что грумер и лечит, и ухаживает, и украшает. Наши инструменты похожи на обычные парикмахерские, но ножницы для груминга имеют специальную микронасечку. Для окрашивания используются только краски для животных – они безвредны, на натуральной основе и не вызывают раздражения и аллергии.

Животное всегда подает знаки о своем настроении. Большинство собак приучено ко всем процедурам, но бывают и «сложные» клиенты, к которым требуется определенный подход и знание кинологии. Наш салон оборудован всем необходимым для ускорения работы – специальной высокой ванной, чтобы сберечь спину мастера от напряжения, столами разных размеров, тележками для инструментов, средствами защиты и дезинфекции. Поэтому время стрижки сводится к минимуму, животные не устают и уходят красивые и счастливые! Кстати, иногда мы помогаем животным-«потеряшкам» найти новых или прежних владельцев. После посещения салона они преображаются и быстрее обретают дом!

Грумер должен быть чутким и работать безукоризненно. Когда мастер спокоен, животное тоже становится смирным. А от качества наших стрижек часто напрямую зависят судьбы животных и людей, ведь многих питомцев готовят к выставкам российского и международного масштаба. В работе с «выставочными» животными важно знать стандарты пород, а при создании креативных стрижек – мировые модные тенденции. Недавно мы делали собаке окрашивание «под леопарда».

Сейчас у меня дома живут две самоедские собаки и кот – их породы не требуют стрижки. Мы с мужем постоянно в салоне, ведь бизнес требует развития. Физически у грумера не самая простая работа, но мы знаем, что это призвание. А общение с животными и радость владельцев после стрижки приносят невероятное удовольствие!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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