Борис Гусев, председатель Рязанского землячества, Герой Социалистического Труда СССР, в очередной раз побывал на своей малой родине в Шиловском районе.

И каждый его приезд – это встречи, воспоминания, обсуждение насущных вопросов, к решению которых он всегда готов подключиться. Видимо, с этими местами у него связаны самые теплые воспоминания, ведь все мы родом из детства.

Его традиционный приезд на малую родину начинается с посещения Межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева. Вот и на этот раз он передал в дар библиотеке подборку книг и альбомов (здесь уже находятся несколько сотен подаренных им книг), встретился с главой района Василием Фоминым и, конечно же, посетил родную Тырновскую школу, в которой он учился с 1944 по 1951 год. Сюда Борис Владимирович привез в подарок макеты корабля, подводной лодки, книги, осмотрел классы, подготовленные к учебному году, пообщался с педагогическим коллективом. И, конечно, сделали на память общее фото. А еще в этот день рабочие укладывали до крыльца школы асфальтовую дорожку, которая появилась не без его финансового участия.

…В классах стояла непривычная тишина, а перед глазами вставали картинки школьной жизни: первая линейка, первая учительница и отметка в дневнике, контрольные работы, футбол на переменке во дворе, прощальный последний звонок. Маленькая жизнь, которая навсегда остается у нас ярким воспоминанием детства…

Юрий Васюнькин