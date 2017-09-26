Как бы ни был красив Шираз…

В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.

Инициатором и организатором этого события стал Юрий Белоусов, писатель-публицист из Шилова, член Российского Союза профессиональных литераторов. На творческую встречу были приглашены авторы сборника – члены писательских союзов и литературных объединений Адыгеи, Беларуси, Казахстана, Татарстана, Чеченской республики, а также исполнители есенинских песен.

По словам Бориса Гусева, председателя Рязанского землячества, поэзия Сергея Есенина близка и понятна людям разных национальностей, поскольку в его стихах воспеваются любовь к Родине, природе, матери. А исполнительный директор землячества Юрий Васюнькин вручил инициатору издания книги и проведения презентации Юрию Белоусову памятную медаль «Сергей Есенин».

Людмила Андреева