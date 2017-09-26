Рязанский край – моя любовь и радость

В этом году Рязанская область отмечает 80-летие своего основания. Рязанское землячество в Москве также планирует внести свою лепту в празднование юбилея. В связи с этим проводится подготовка к проведению фотовыставки «Край любимый» из портретных фотографий и пейзажей родного края, а также концерта, к которому будут привлечены самодеятельные коллективы, музыканты и исполнители. Конечно же, главными номерами на концерте должны стать народные и популярные песни под гармонь.

Данное мероприятие должно стать ярким, запоминающимся событием для земляков-разанцев, проживающих в Москве.

Василий Сидорин,

лауреат всероссийских конкурсов гармонистов