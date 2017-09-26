Герою-танкисту посвящается

В Москве в День танкиста члены Рязанского землячества возложили цветы к мемориальной доске в память о Герое Советского Союза Андрее Серебрякове у дома № 3 на проезде, названном в его честь.

На митинге присутствовали его дочь Людмила Серебрякова, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Баландин, исполнительный директор землячества Юрий Васюнькин и другие.

Андрей Серебряков, уроженец Ряжска, командир танковой роты им. Дзержинского 475-го отдельного тяжелого танкового батальона (все танки были изготовлены на средства трудящихся Дзержинского района Москвы), погиб 24 июля 1942 года при обороне Воронежа. В ближайшее время в Воронеже планируется провести торжественную церемонию открытия бюста герою.

Юрий Николаев