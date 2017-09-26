Национальное единство

На открытой площадке главной площади Центра русской культуры «Кремль в Измайлово» состоялся XVII фестиваль московских региональных землячеств «Дорогие мои земляки». В этом году он был посвящен 870-летию города Москвы.

В очередной раз Измайловский кремль гостеприимно распахнул свои объятья представителям всех 80 землячеств и национальных объединений столицы, входящих в Координационный совет при Правительстве Москвы.

Прозвучали поздравления собравшимся от мэра Москвы Сергея Собянина, руководства Департамента национальной политики города, ветеранов, руководителей землячества.

Земляков-рязанцев приветствовал Анатолий Муранов, генерал-полковник юстиции в отставке, сопредседатель Рязанского землячества, который пожелал столице процветания, а рязанцам – здоровья и благополучия, больших совместных проектов на благо малой родины. Затем на фестивальной сцене выступили национальные коллективы, певцы и танцоры, создав атмосферу большого межнационального праздника.

– Во время таких праздников появляется возможность пообщаться с представителями многих землячеств, встретить знакомых, завести новых друзей, – говорит Юрий Васюнькин, исполнительный директор Рязанского землячества в Москве. – Так было и в этот раз. А еще, зная, что совсем недавно между Рязанской и Калужской областями подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и развитии туристического маршрута «Россия – родина космонавтики», мы пообщались с представителями Калужского землячества и договорились о проведении совместных мероприятий.

Максим Горохов