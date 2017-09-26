Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»

Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше

В 1927 году мировое библиотечное сообщество признало необходимость создания организации, на заседаниях которой библиотекари всех стран могли бы регулярно встречаться, обмениваться мнениями и формировать общую линию развития библиотек. Так появилась ИФЛА – Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (англ. International Federation of Library Associations). На сегодняшний день в ней состоит более 1 600 членов из 150 стран мира.

Ежегодно ИФЛА организует международную Генеральную конференцию. В этом году с 20 по 28 августа конференция под названием «Библиотеки. Солидарность. Общество» проходила во Вроцлаве. В ней приняли участие около 3 100 делегатов из 122 стран. Среди них и директор Рязанской областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина. Наша беседа – об услышанном и увиденном на международном форуме.

– Наталья Николаевна, каким образом региональная библиотека может стать участником столь солидного собрания?

Н.Г. – Наша библиотека – член Российской библиотечной ассоциации, которая представляет Россию в ИФЛА. Являясь действительным членом профессиональной библиотечной ассоциации, мы имеем законное право принимать участие в Генеральных конференциях ИФЛА. Поездка российской делегации стала возможной благодаря усилиям Министерства культуры РФ. Функции куратора по организационным вопросам были возложены на Российскую государственную библиотеку иностранной литературы имени М.И. Рудомино. В состав российской делегации входило свыше 80 руководителей и сотрудников библиотек, информационных центров, издательств, книготорговых организаций, музеев, архивов и т.д. Особым гостем стала победительница конкурса «Библиотекарь года – 2016» Дарья Рыцева из Уфы.

– Вероятно, такие поездки требуют особой ответственности?

Н.Г. – Безусловно. Но это бремя ответственности нести необходимо, потому что участие в международных гуманитарных форумах чрезвычайно важно для понимания того, в каком направлении движется то или иное мировое профессиональное сообщество. В нашем случае – библиотечное. Все мы наблюдаем фарсовую ситуацию, сложившуюся вокруг российских олимпийцев и спортсменов вообще. Выдавить Россию с международной арены, при желании, оказывается, очень легко, после этого процесс возврата усложняется многократно. Поэтому участие было и должно продолжаться.

– О чем шла речь на заседаниях?

Н.Г. – Главным предметом обсуждения была стратегия развития библиотек на долгосрочную перспективу. На этой же конференции произошла смена лидера. Два срока президентом ИФЛА была американка Донна Шидер, теперь им стала Глория Перез-Салмерон из Испании. Официальное вступление в должность состоялось 24 августа.

Но Донна Шидер до завершения конференции оставалась в центре внимания. Выступая на пленарном заседании, она назвала библиотеки «якорями в бурном море общественных разногласий». В задачу Донны Шидер входило внушить трем тысячам делегатов веру в себя. Она выразила благодарность за свершения, за то, что библиотеки правильно поняли тенденцию развития своих организаций – быть центрами общества.

Когда мы на местном уровне говорим о том же самом в интервью, на различных встречах и собраниях, может показаться, что библиотеки занимаются бесплодным прожектерством, берутся за выполнение несвойственных им функций и даже уходят в сторону от своего истинного предназначения. Однако столь глобальная конференция лишний раз доказывает: изменение статуса библиотек, расширение списка услуг – это общемировая тенденция, отклик на вызов времени, на изменение запросов общества.

– На конференции приводились примеры?

Н.Г. – Руководитель Национальной библиотеки Норвегии привел не столько пример, сколько сделал очень яркое обобщение: «Нам не нужно бояться, что библиотека станет местом встреч, разговоров, подчас сплетен». Он имел в виду вот что. Библиотекари этой страны заметили интересный факт: почты, магазины, поликлиники перестали быть местом общения и спонтанных знакомств. Сейчас не нужно сидеть в очереди, покупки можно совершить по Интернету, и люди контакта ради потянулись в библиотеку.

Донна Шидер говорила о создании библиотечной карты глобального мира. Даже название для этого мегапроекта придумано – «Пространство. Библиотека. Мир». Доступ к информации – это очень узкое толкование миссии библиотек. Они должны не только обслуживать читателей, но развивать человечество, территорию, страну и мир! Вот такая ставится задача. Беспрецедентно амбициозные планы! Она подчеркнула, что будущее библиотек именно в этом: быть в центре и впереди.

– Какие выступления вы бы еще отметили?

Н.Г. – На конференции состоялось 247 сессий, выступило более 500 докладчиков. Так что можно приводить только цитаты и тезисы. Например, профессор из ООН рассказал о разработанной программе «Цели устойчивого развития» и призвал библиотеки к участию в ее реализации. По его мнению, библиотеки вполне могут научиться влиять на политиков, продвигать знания о том, что мы знаем, как должна развиваться страна, общество, планета. Кстати, самое частое слово на конференции было именно слово «планета». Мы не местное сообщество изменим, мы перестроим планету! Словно речь идет о соседней улице. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мыслят наши коллеги.

Перестройке форматов, обновлению библиотек было посвящено специальное заседание, на котором выступил директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Валерьевич Дуда с докладом о создании Боголюбовской библиотеки нового типа во Владимирской области. Ее открытие украсило облик поселка, улучшило его инфраструктуру. Библиотека точно такого же уровня есть в Рыбновском районе нашей области. Предмет нашей гордости – Батуринская библиотека нового типа, которая аналогичным образом повлияла на жизнедеятельность рязанского села.

– Вам удалось посетить какие-нибудь библиотеки?

Н.Г. – Да, мы посетили Национальную библиотеку в Варшаве, библиотеку Варшавского университета, Центральную городскую библиотеку Вроцлава, в одном из залов которой проходило заседание секции библиотек СНГ. Все три – лаконичные и технократичные внешне. В библиотеке Вроцлава, где есть американский уголок (наподобие немецко-французского читального зала в нашей библиотеке), у центрального входа вывешен американский флаг. Этот факт приводит в недоумение по той причине, что над входной группой нет собственно польского флага и знамен других государств, литература которых в библиотеке также выделена в отдельные крупные национальные коллекции.

– Какое впечатление от Вроцлава, поляков и других гостей конференции?

Н.Г. – Вроцлав – типичный европейский город, в 2016 году он был признан культурной столицей Европы. Очень зеленый, много парков, скверов и мостов через реку Одер. Что касается населения, к большому сожалению, народ теряет навыки общения на русском языке, хотя очень многие, с кем мне довелось пообщаться, знали его прежде и даже преподавали. Молодежь русский язык не понимает и не говорит на нем. Я попыталась общаться с девушкой из Сербии. Она начала что-то говорить на очень плохом русском и вдруг совершенно чисто стала читать: «Люблю тебя, Петра творенье…» Мы, говорит, в школе учили, но я помню только это.

В Варшаве нашим экскурсоводом была молодая женщина родом из Беларуси, но которая учится в Варшаве и давно живет в Польше. Не скрою, я поинтересовалась у нее, совпадает ли мнение населения с официальной позицией польских властей? Она ответила: «Что вы? Конечно не совпадает».

– Совершенно очевидно, что посещение мероприятия такого рода уже событие из разряда неординарных, но лично для вас, в чем его ценность?

Н.Г. – Участие в Генеральной конференции ИФЛА ценно не для меня лично, оно важно для библиотеки, которую я возглавляю. Название «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» фигурирует во всех списках и документах, что велись на форуме. Это, в определенной степени, выводит нас на международный уровень и дополнительно укрепляет позиции в межбиблиотечном сообществе нашей страны. И, разумеется, важно было еще раз убедиться в том, что мы правильно поняли тенденцию развития библиотек. Теперь необходимо сохранить набранный темп.

Беседовала

Ольга Челышева