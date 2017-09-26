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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Защитить слабого

00:01 / Актуально
Защитить слабого

Глава Роспотребнадзора Анна Попова –
о законопроекте, направленном на поддержку инвалидов и пенсионеров

Помощь социально уязвимым потребителям – один из приоритетов в деятельности Рос­потребнадзора. Только за последние полтора года служба провела более тысячи обучающих семинаров для инвалидов и пожилых граждан и вместе со СМИ подготовила почти 4 тыс. информационных материалов на тему защиты социально уязвимых потребителей.

Вопросы защиты интересов людей с ограниченными возможностями решаются совместно с органами исполнительной власти субъектов России. В немалой степени этой работе способствует подписанное соглашение о сотрудничестве между Роспотребнадзором и Всероссийским обществом инвалидов. На его основе территориальные органы службы дополнительно заключили более 50 соглашений с объединениями граждан, представляющими инвалидов.

Впервые отчетливо тема защиты потребительских прав инвалидов и иных социально уязвимых слоев населения прозвучала в пересмотренных «Руководящих принципах Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году». В работе над этим документом активное участие принимал Рос­потребнадзор. Основные идеи «Руководящих принципов...» состоят в том, чтобы на уровне государства были реализованы своевременные правовые и административные меры защиты потребителей из числа инвалидов и иных социально уязвимых граждан.

Особое внимание этой теме было уделено на прошедшем 18 апреля этого года в Новгороде заседании президиума Государственного совета, посвященном развитию национальной системы защиты прав потребителей.

Выполняя соответствующие поручения Президента России, Роспотребнадзор разработал, согласовал со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внес в правительство проект стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Безусловный приоритет стратегии – решение проблем инвалидов и иных социально уязвимых потребителей. В мировой практике не много примеров специальной защиты таких людей, а выработка системного подхода по улучшению их положения может рассматриваться как передовой и уникальный опыт.

Роспотребнадзор и Минтруд уже разработали законопроект, предусматривающий особые меры защиты прав социально уязвимых категорий потребителей и административную ответственность за их нарушение. Предполагается установить запрет на отказ потребителю в заключении договоров купли-продажи, выполнении работ или оказании услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья, материальным положением, пожилым возрастом. Эти меры должны пресечь практику, когда, например, детей-инвалидов не пускают в развлекательные или спортивно-оздоровительные учреждения.

Отдельная норма предполагает, что инвалиды по слуху или по зрению смогут в обязательном порядке получать информацию о товарах и услугах в доступной для них форме и получение этой информации будет бесплатным.

Роспотребнадзор предлагает определить повышенную административную ответственность продавца и исполнителя за обман инвалидов, пожилых и несовершеннолетних.

Принятие законопроекта будет способствовать реализации принципа защиты социально уязвимых категорий потребителей как слабой стороны экономических отношений и позволит минимизировать количество недобросовестных действий со стороны представителей бизнеса. Роспотребнадзор продолжит работу по созданию для социально уязвимых групп граждан максимально комфортной и безопасной потребительской среды.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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