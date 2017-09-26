Интернет поможет стать ответственным родителем

Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов

Минобрнауки планирует запустить Центр информационно-просветительской работы с родителями и электронное периодическое издание «Школа современных родителей».

С помощью новых ресурсов россияне смогут проконсультироваться со специалистами и задать вопросы о воспитании детей, познакомиться с актуальными статьями психологов и педагогов. Будет также возможность обменяться опытом с другими пользователями. Фактически создается площадка для дистанционного образования по воспитанию детей. Запуск запланирован на 2018 год, а концепция будет подготовлена уже в нынешнем году.

Периодическое онлайн-издание «Школа современных родителей» будет выходить раз в месяц и содержать статьи, репортажи и интервью, информационные и аналитические материалы. В нем будут представлены новинки научно-популярной и учебно-методической литературы по педагогике, психологии и иным дисциплинам, посвященным семье и роли родителей в воспитании детей.

– Передовой опыт просвещения, пропаганды ответственного родительства и семейного воспитания, распространяемый с помощью дистанционных образовательных технологий, позволит достичь комплексного подхода к обучению родителей, – пояснили «Известиям» в Минобрнауки.

В 2014 году по итогам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны» Президент России Владимир Путин поручил региональным властям создать курсы для родителей по основам детской психологии и педагогики. Однако, согласно прошлогоднему мониторингу ОНФ, во многих регионах это поручение в полном объеме не выполнено. Это, в частности, Тверская, Костромская, Московская, Кировская, Пензенская, Амурская, Тульская области, Приморский, Пермский и Краснодарский края, Севастополь, Республика Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Мордовия.

Лидерами в исполнении поручения эксперты ОНФ назвали 17 субъектов. Это Воронежская, Курская, Липецкая, Сахалинская, Ульяновская, Нижегородская, Оренбургская, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Новгородская области, Хабаровский и Ставропольский края, республики Саха (Якутия), Калмыкия, Карелия, Коми. В этих регионах успешно реализуются специально разработанные программы – в частности, в сфере дополнительного образования, интернет-проекты. Также функционируют межведомственные службы по правовой, организационной и психолого-педагогической поддержке семей.

В Минобрнауки согласны с выводами ОНФ и отмечают, что сейчас ведется разрозненная работа, основанная на энтузиазме отдельных активистов, а также на разных традициях образовательных организаций. По мнению ведомства, необходимо систематизировать существующие региональные проекты, объединив их в общефедеральный.

– Идея хорошая. Все зависит от того, что новый центр реально предложит родителям. Сейчас много информации можно найти в Интернете. Если ведомство считает, что удастся качественно и адекватно систематизировать всю информацию в одном месте, то хорошо. Главное, чтобы это был действительно качественный ресурс и с его помощью родители могли не только дистанционно получить ответы на свои вопросы, но и послушать интересные лекции. Если же все будет сделано формально, а материалы написаны общими словами, то родителям такой центр будет абсолютно ни к чему, – считает специалист психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

Создание и запуск нового проекта Минобрнауки, по предварительным оценкам, может обойтись в 15 млн. рублей.

Павел Панов

(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)