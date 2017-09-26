Задел на будущее

«Я – студент. Хотел бы найти серьезную и интересную работу, которую можно совмещать с учебой. Может быть, есть какие-нибудь интернет-порталы, благодаря которым можно найти место будущего трудоустройства?

Алексей Григорьев, г. Рязань»

– По информации сайта администрации города Рязани, одним из новых и интересных механизмов, который дает молодежи возможности для трудоустройства и карьерного роста, является федеральный проект «Профстажировки». Он реализуется Центром мониторинга развития промышленности при поддержке Общероссийского народного фронта.

На портале «Профстажировки.РФ» бесплатно может зарегистрироваться любой студент и работодатель. Работодатели размещают предложения об организуемых ими стажировках и практиках для молодежи. Студенты могут подписаться на автоматическую рассылку подходящих им предложений или осуществлять поиск в ручном режиме.

Благодаря проекту студенты имеют возможность найти производственную практику по специальности и приобрести дополнительные преимущества при трудоустройстве сразу после получения диплома, а предприятия – подбирать профильных выпускников.

На сегодняшний день на сайте размещено двадцать шесть предложений от работодателей Рязанской области. Студентам и выпускникам, к примеру, предлагают поработать помощником юриста, специалистом по поиску персонала, инженером, ассистентом стоматолога, секретарем, менеджером по персоналу, делопроизводителем, агрономом.