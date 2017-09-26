Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре

Он пройдет с 6 по 8 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный». Его организаторы – Молодежная администрация города и Рязанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке регионального правительства и городской администрации – объявляют о начале приема заявок на участие в работе лагеря.

Напомним, что лагерь-семинар «Набирая высоту» традиционно объединяет более ста активных представителей молодежи Рязани, Рязанской области и других регионов в возрасте от 18 до 35 лет.

Традиционно в программе «Набирая высоту» – встречи с депутатами Государственной Думы ФС РФ, представителями законодательных органов Рязанской области, главами министерств и ведомств региона, представителями молодежных организаций, лидерами общественного мнения. Для участников лагеря-семинара организуются мастер-классы, дискуссионные площадки для обмена опытом, обсуждения подходов к реализации молодежной политики, профессиональной траектории, молодежного самоуправления, личностного роста. В программу лагеря также войдут массовые спортивные и развлекательные мероприятия.

Чтобы стать участником лагеря-семинара «Набирая высоту-8», до 27 сентября необходимо заполнить и подать заявку, ее бланк размещен в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

На все интересующие вопросы, касающиеся участия в работе лагеря-семинара, его организаторы готовы ответить по телефону 8-930-872-63-28.