Оплати и стой спокойно

«В нашем городе появились платные парковки. Расскажите о том, через какие сервисы их можно оплачивать. Еще хотелось бы узнать, кто может бесплатно пользоваться такими парковками.

Екатерина Осипова, г. Рязань»

– Напомним, что платные парковочные зоны в Рязани организованы на участках улиц Семинарской, Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядской, Горького, Сенной, Некрасова, Свободы, Введенской, Вознесенской, Щедрина, Радищева, Право-Лыбедской, на площадях Ленина, Маргелова и Мичурина.

Как сообщает управление транспорта администрации города Рязани, в будние дни платные парковки работают с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни плата за парковку в этих зонах не взимается. Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.

Оплатить парковку возможно банковской картой через паркомат, с помощью СМС-сообщения на короткий номер 9878, через web-портал «rzn–parking.ru» и через мобильное приложение «ПарковкиРязани».

А вот право на безвозмездное пользование платными парковками на территории города Рязани имеют

– инвалиды;

– экстренные оперативные службы;

– резиденты – лица, владеющие жилым помещением в многоквартирном или индивидуальном доме, владеющие на праве собственности нежилым помещением (зданием), расположенным в зоне платной парковки при условии оформления парковочного свидетельства (перечень домов установлен постановлением администрации города Рязани от 31.03.2016 №1322), и сведения об автомобилях которых внесены в электронный парковочный реестр;

– члены многодетной семьи, проживающие в городе Рязани, сведения об автомобиле которых внесены в электронный парковочный реестр.

Управление транспорта обращает внимание и на то, что для оформления парковочного свидетельства для реализации права безвозмездного пользования платными парковками необходимо обращаться с заявлением в территориальные отделы МФЦ Рязанской области, расположенные по адресам:

– ул. Каширина, д. 1;

– ул. Крупской, д. 14 корп. 2;

– ул. Новоселов, д. 33 корп. 2;

– ул. Почтовая, д. 61.