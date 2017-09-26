Лесные перспективы

В преддверии Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности на вопросы корреспондента «РВ» ответила заместитель министра природопользования Рязанской области Валентина Русакова:

– Валентина Александровна, с какими показателями работники лесного хозяйства региона подходят к профессиональному празднику?

В.Р. – В этом году плюсов в работе отрасли немало. Стараемся развиваться, на месте не стоим: привлекаем инвесторов. В этом году на территории области реализуются два инвестпроекта – в Можарском лесничестве проект холдинга компании «Гранд» по глубокой переработке древесины; на базе Сасовского и Шелуховского лесничеств – проект, реализацией которого занимается компания «Топливные технологии». Завод «Гранд» уже построен в селе Княжое Кораблинского района. Продукция предприятия востребована не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии изготавливают мебельный щит и шпон, используя для производства древесину лиственных и хвойных пород. Из отходов производят топливные пиллеты и брикеты – на них всегда высокий спрос. Аналогичное производство будет развернуто и компанией «Топливные технологии» – строительство завода близко к завершению. Обе компании являются арендаторами лесных участков, выполняют все требования к лесопользованию, планируют создать питомники по выращиванию своего посадочного материала, проводят противопожарные мероприятия, лесооздоровление и лесовосстановление. Все требования выполняют успешно, без отставаний.

– Какие задачи на сегодняшний день стоят перед отраслью?

В.Р. – Главная задача, как и прежде, – охранять и приумножать лесные богатства, чтобы сохранить их для будущих поколений. Если в прошлые годы мы в работе по лесовосстановлению использовали посадочный материал сосны обыкновенной, то с текущего года большой объем искусственного лесовосстановления проводился с использованием твердолиственных пород. Закладка культур проводилась как посевом желудей, так и саженцами, выращенными в питомниках.

– Каким проблемам уделяется особое внимание? Незаконным рубкам?

В.Р. – С этой проблемой мы боремся эффективно. Одна из важнейших наших задач – приведение в соответствие данных государственного лесного реестра, кадастра и регистрации с границами лесного фонда с землями иных категорий. Дело в том, что вступил в силу новый закон, в народе называемый «лесная амнистия». Долгие годы люди, имеющие недвижимость на лесных участках, не могут оформить ее в собственность. Этому вопросу будет уделено очень большое внимание на федеральном уровне. Такие участки, как заимки, кордоны, будут выведены из лесного фонда и присоединены к населенным пунктам. Соответственно, снимется проблема с регистрацией собственности этих земельных участков. В ближайшее время наши специалисты пройдут специальное обучение по реализации этого закона в Сколкове.

– В этом году пожароопасный сезон прошел спокойно?

В.Р. – Второй год нашему дочернему предприятию «Пожлес» не потребовалось тушить леса. Лесных пожаров не возникало, хотя траву пожлесовцы выезжали тушить по первому звонку, чтобы не допустить перехода таких возгораний на лесной фонд. Но без дела лесные пожарные не сидели. За этот полевой сезон они выполнили большой объем работ по госзаданию, которое включало большой комплекс мероприятий, а также благоустройство мест отдыха в лесах. Хочу отметить, что производственная дисциплина в этом подразделении министерства природопользования на высоком уровне. Поставлена задача – она будет выполнена. Специальная комиссия всегда проверяет даже подготовку к их выполнению. Все лесопожарные службы за месяц до начала пожароопасного сезона должны быть готовы к борьбе с лесными пожарами, независимо от того, поступают сигналы о возгораниях или нет. Проверяется техника и качество подготовки к сезону в полном объеме, а по его завершении проводится детальный анализ выполнения. Не секрет, что рязанский «Пожлес» уже несколько лет подряд получает высокие оценки Рослесхоза.

– Отсутствие лесных пожаров связано лишь с благоприятной погодой или есть и другие показатели?

В.Р. – В этом году, как и в прошлом, «Пож­лес» уделял большое внимание мониторингу пожароопасной обстановки. Для этого использовали и информацию с камер видеонаблюдения (в этом году в региональный диспетчерский пункт поступали показания с 27 камер наблюдения). Представители министерства природопользования и «Пожлеса» принимали участие в совместном с представителями МЧС авиапатрулировании. Помимо этого, в каждой пожаро-химической станции был разработан свой график наземного патрулирования. План разрабатывался совместно с лесничествами. Хотелось бы отметить возрастающий уровень профессионализма сотрудников «Пожлеса». Здесь и мастерство водителей пожарной техники, и бережное к ней отношение, и рационализаторские подходы.

– Кадровые вопросы для лесного хозяйства Рязанской области актуальны?

В.Р. – В общей сложности в лесном комплексе задействовано более 1300 человек. Профессионалы всегда востребованы. У министерства природопользования хорошие связи с Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П.А. Костычева, в котором есть направление подготовки «Лесное дело». Сотрудники министерства являются руководителями дипломных проектов. Соответственно, это помогает в отборе кадров для отрасли. Есть и другая форма работы – проведение различных конкурсов. В этом году проводился конкурс курсовых работ. Победители получали поощрительные стипендии и гранты от одного из лесоперерабатывающих предприятий.

– Какие задачи стоят перед лесным хозяйством на ближайшую перспективу?

В.Р. – Одна из основных задач лесовосстановления по плану текущего года – необходимость посадить культуры на 3240 гектарах, на 85 процентов это задание выполнено. Осенью посадим сеянцы на площади 480 гектаров. Самый большой объем посадки пришелся на Касимовское лесничество (по плану 700 гектаров, осталось посадить еще на 150 гектарах).

Уже второй год в Рязанской области проводится эксперимент – посадка сеянцев с закрытой корневой системой. Особенность такого метода в том, что лесокультурные растения можно сажать с ранней весны до глубокой осени. Преимущества такой посадки – в стопроцентной приживаемости культур. «Отпад» – минимальный. Соответственно, требуется меньшее количество посадочного материала. Для сравнения: при традиционной методике на гектар посадочной площади требуется 3,5–4 тысячи сеянцев, а при использовании сеянцев с закрытой корневой системой на гектаре достаточно посадить 2,5 тысячи сеянцев. К тому же сокращается и число проводимых работ по агроуходу.

Приступили мы и к исполнению приказа Рослесхоза, который касается включения в границы лесничеств бывших сельских лесов. Требуется собрать материал для проведения лесоустройства на этих площадях. Эта работа позволит увеличить площадь лесного фонда Рязанской области на 50 тысяч гектаров.

От имени руководства министерства природопользования и от себя лично поздравляю коллег с предстоящим праздником! Здоровья всем, добра, мира и тепла домашнего очага!