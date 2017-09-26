Вредителей не обнаружено

Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились

По информации Центра защиты леса Рязанской области, государственный лесопатологический мониторинг, проведенный в лесном фонде Рязанской области, показал, что состояние лесов на землях лесного фонда оценивается как стабильно удовлетворительное – очагов вредителей леса не выявлено, карантинные объекты отсутствуют.

За полевой сезон-2017 проводились регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на площади 540 тысяч гектаров и выборочные наземные наблюдения за санитарным состоянием лесов на 13 тысячах гектаров, лесопатологическим состоянием лесов на 3 тысячах гектаров.

А по итогам лесопатологических обследований, проведенных в поврежденных и погибших насаждениях на площади около 2540 га, завершены работы по двум государственным контрактам. Предложен план по их оздоровлению.