В десятке лучших

Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных

В подмосковном поселке Софрино прошел III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2017».

Рязанскую область на конкурсе представлял водитель пожарного автомобиля филиала «Пожлес» в селе Можары Владимир Земченков.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый – тестирование на компьютере по теоретическим знаниям: лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой медицинской помощи. Второй – задание на соответствие физической подготовке. Третий, заключительный, этап – преодоление лесопожарной полосы препятствий.

За звание лучшего лесного пожарного боролись 25 представителей лесопожарных служб из разных регионов страны и федерального государственного бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».

По итогам всех испытаний Владимир Земченков занял 7 место, войдя в десятку лучших пожарных России.