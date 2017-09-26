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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Все в сеть

00:01 / Общество
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Автор фото: Михаил Скрипников | Все в сеть
Фото автора.

Специальную торговую сессию с переговорами между тремя десятками рязанских производителей продовольствия и агентами по закупкам торговой сети «Лента» организовало министерство экономического развития и торговли региона.

Такие мероприятия проводятся уже второй год. Нынешнее знакомство поставщиков и ритейлеров прошло на базе торгового дома «Нива Рязани». Представители «Ленты» отметили, что их торговой сети в этом году удалось стать самой крупной в стране по количеству торговых площадей. В скором времени в областном центре появится третий по счету «ленточный» гипермаркет. Рязанские товаропроизводители на множестве стендов представили образцы своей продукции с возможностью дегустации. Часть товаров тут же была отмечена как достойная того, чтобы оказаться на полках торговой сети. Это возможность для рязанских пищевиков не только укрепить свои позиции и найти дополнительный рынок сбыта, но и продвинуть свои товары в других регионах европейской части страны, а также за ее пределами. И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филлипов рассказал о большом производственном потенциале области в пищевой промышленности, который сохраняется еще с советских времен. На территории региона производится много молочных продуктов только из натуральных ингредиентов. Есть несколько мясных комбинатов, а хлебозаводы и частные пекарни постоянно осваивают новые рецепты. В регионе производится рыба методом прудового и бассейнового содержания, а также грибы в специальных павильонах на компостном материале. Таким образом, все пищевики региона способны без посторонней помощи почти полностью обеспечить базовый ассортимент любого супермаркета. Руководитель группы менеджеров по закупке сети гипермаркетов «Лента» Сергей Филлипов рассказал о стратегии развития сети в регионе и о минимальных требованиях, которым должен соответствовать поставщик. Так, требуется полное погружение бухгалтерии поставщиков в систему электронного документооборота, детальное соответствие прилагаемых справок на пищевую продукцию всем требованиям законодательства и многое другое. В обмен «Лента» обещает минимальные барьеры при «вхождении на полку» в своих торговых залах, а также отсутствие посредников, что позволит слегка поднять закупочные цены и выручку производителей. К этому добавляется возможность поучаствовать в программе создания «фирменных товаров» ритейлера – таких, которые при достаточном качестве обладают меньшей ценой за счет особенностей логистики и брендирования. Все это открывает для рязанских товаропроизводителей новые возможности развития, связанные с прозрачностью сделок и логичными правилами. В ближайшем будущем встречи малого и среднего бизнеса, в том числе представителей муниципальных предприятий с представителями других торговых сетей, продолжатся.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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