Нити Арена
17:06 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
192

Экзамен на мастерство

00:01 / Общество
Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов

В России разрабатывается национальная система учительского роста, которая будет включать новые подходы к оценке качества и результативности труда педагога. Это будет объективная система проверки компетенции педагога, учитывающая не формальные требования, а практические знания и навыки, умения применять новые методики, решать нестандартные задачи во время учебного процесса.

В сентябре по всей России стартовал проект по апробации новой системы. В нем задействованы 13 регионов страны, в том числе Рязанская область. Рязанские участники эксперимента – это 400 педагогов, половина из них учителя русского языка, другая половина – математики. Им необходимо пройти два испытания. Первое – это открытый урок, который будет записываться на видео и транслироваться в режиме онлайн для экспертов. Второе – это диагностика, а иными словами, учительский экзамен, проверяющий, насколько хорошо педагог знает свой предмет, методику его преподавания, педагогику и возрастную психологию.

О подробностях проведения этого педагогического эксперимента рязанским журналистам вчера на брифинге в институте развития образования рассказали министр образования региона Ольга Щетинкина, ректор института Андрей Кашаев, представители профсоюзной организации, ассоциаций учителей-предметников, а также сами участники апробации.

Ольга Щетинкина особо подчеркнула, что результаты апробации будут представлены в виде обобщенных данных без указания достижений и ошибок конкретных учителей. Цель эксперимента – в целом составить представление о том, чего не хватает педагогам, какие проблемы у них имеются в работе, какая помощь необходима.

Участники брифинга отметили, что среди очевидных плюсов системы аттестации – ее ориентированность на практику, уменьшение количества требуемой бумажной документации, возможность учителю, задействованному в эксперименте, напрямую высказать свои пожелания и предложения непосредственно разработчикам системы учительского роста.

Участие в эксперименте является добровольным, и в то же время дает учителю дополнительную возможность проверить самого себя.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Все в сеть

В десятке лучших

Вредителей не обнаружено

Все в сеть
Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»
Михаил Скрипников
Структурные изменения
Администрацию областного центра возглавил Сергей Карабасов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В космические дали
Великому ученому посвящается
Ольга Драган
Экономика
Акцент – на экономику
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами
Общество
За три года до юбилея
Есениноведы развивают международное сотрудничество
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Купи и поделись
В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»
Праздник
17 сентября – День работника леса
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Лесные перспективы
Лада Петрова
Общество
Вредителей не обнаружено
Лесопатологи Рязанского центра защиты леса с госзаданием справились
Лада Петрова
Общество
В десятке лучших
Рязанец отличился в профессиональном конкурсе лесных пожарных
Лада Петрова
Читатель - газета
Задел на будущее
Читатель - газета
Набирая высоту
Активных молодых людей приглашают поучаствовать в межрегиональном образовательном лагере-семинаре
Ольга Драган
Читатель - газета
Оплати и стой спокойно
Актуально
Защитить слабого
Актуально
Интернет поможет стать ответственным родителем
Минобрнауки создает онлайн-ресурс и периодическое издание для матерей и отцов
Собеседник
Наталья Гришина: «Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек»
Директор библиотеки имени Горького рассказывает об участии в международном библиотечном форуме в Польше
Земляки
Все мы родом из детства…
Земляки
Как бы ни был красив Шираз…
В селе Константинове в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги к Сергею Есенину», в которой приняли участие члены Рязанского землячества.
Земляки
Рязанский край – моя любовь и радость
Земляки
Герою-танкисту посвящается
Земляки
Национальное единство
Знаю, что делаю
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Грумер
Татьяна Клемешева
Общество
Микрофинансисты поделятся историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России
Спорт
Кросс нации
Всероссийский день бега пройдет в Рязанской области завтра
Вячеслав Астафьев
Спорт
Крути педали
В Солотче прошло первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах
Спорт
В кольцо на площади Победы
В Рязани прошел V фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017»
Спорт
Спорт – это здорово
В Михайловском районе приобщают сельских детей к физической культуре
Спорт
Постарались за Рязань
В Рязани прошла международная спортивная акция World pull-up day – Всемирный день подтягиваний
Культура
Кукольная революция — за пятидневку
В среду вечером в большом зале театра кукол состоялась церемония закрытия XVI Международного фестиваля «Рязанские смотрины»
Елена Коренева
Экология
«Купол небес полон тайн и чудес»
В библиотеке-филиале №6 для школьников прошел экологический час
Наши новости
А как на Урале?
Специалисты Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорга» возвратились из Свердловской области
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Апсны – страна души
Димитрий Соколов
Игры разума
Дополнительные уроки
Фундамент будущего закладывается сегодня
Игры разума
Рязанское развитие. Алина Гуськова
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Игры разума
Турнирная хроника
Стиль жизни
Творческий подход,
или Когда хобби может стать серьезным делом
Ольга Драган
Точка на карте
Родина великих тружеников
Трудом и подвигом знаменито шацкое село Ольхи
Татьяна Железнова
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Вячеслава Астафьева
Вернисаж
Истории изящные черты
На выставке к 180-летию со дня рождения И.П. Пожалостина собрали шедевры и неизвестные работы мастера
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы