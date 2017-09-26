Неделя глазами экспертов

Кирилл Сосунов,

заместитель начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани:

– Третья неделя сентября выдалась насыщенной. Безусловно, главным событием уходящей семидневки стали выборы губернатора Рязанской области. Рязанцы продемонстрировали единодушие. Совместными усилиями мы многое сможем сделать для развития региона.

Каждый день этой недели был отмечен тем или иным спортивным событием. Начало учебного года, в том числе и в спортивных школах областного центра, традиционно богато на различные спортивные акции. В минувшие выходные рязанцы дружно отметили Всемирный день подтягивания. Всего рязанцы подтянулись 45 960 раз, из них 35 699 – мужчины, 10 261 – женщины. Результат каждого участника занесен в итоговую таблицу, и каждое правильное подтягивание пошло в личный зачет участнику, учреждению, городу, стране.

На этой неделе впервые в современной истории Рязани состоялась Спартакиада работников СМИ. Журналисты, представители пресс-служб управлений и ведомств демонстрировали силу, выносливость в выполнении норм Всероссийского комплекса ГТО.

Отлично проявили себя рязанские спорт­смены, выступая на состязаниях различного уровня в других городах. Так, наши лучники завоевали медали первенства России, которое прошло на этой неделе в Калининграде. Радостная весть пришла из Анапы, где рязанцы стали победителями X Открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств по джиу-джитсу.

Хочу напомнить, что все еще продолжается набор учащихся в спортивные школы Рязани. Ждем будущих чемпионов!

Наталья Мельникова,

префект Советского района города Рязани:

– Значимым стало прошедшее на этой неделе совещание, посвященное перспективам муниципальной программы по формированию современной городской среды в областном центре. Программа стартовала в этом году, благодаря запланированному мы смогли привести в порядок около 200 дворов. Преобразования преимущественно коснулись ремонта дорог и тротуаров. Но возможности программы шире. Как сделать рязанские дворы по-настоящему комфортными и современными? Серьезный разговор на эту тему был начат именно на этой неделе. Чтобы определиться, по какому пути мы будем обустраивать городское пространство в будущем строительном сезоне, у нас не так много времени. Готовить проекты и выбирать подрядные организации предстоит уже в конце этого года.