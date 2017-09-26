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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Акцент – на экономику

00:01 / Экономика
Взаимодействие между калужскими и рязанскими предприятиями должно развиваться высокими темпами

Глава региона Николай Любимов принял участие в VIII международном форуме по развитию автомобилестроения – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция-2017», прошедшем в Калуге.

Выступая на пленарном заседании, Николай Любимов выразил уверенность, что участие в форуме будет очень полезным. «Замечательно, что между Рязанской и Калужской областями подписано Соглашение о сотрудничестве, это окажет хорошую поддержку нашим предприятиям», – подчеркнул глава региона. По его словам, летом 2017 года Рязанская область стала одним из нескольких субъектов РФ, где в «пилотном» режиме внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Стандарт разработан Российским экспортным центром.

Николай Любимов отметил, что работа над внедрением Стандарта, в частности, предусматривает увеличение экспортных поставок в качестве одного из ключевых целевых показателей Стратегии развития Рязанской области до 2030 года. «К 2025 году намечено удвоение объема несырьевого неэнергетического экспорта и числа рязанских экспортеров в сравнении с 2016 годом. Для нас это очень важно», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что в 2017 году создан Рязанский центр поддержки экспорта, который совместно с Российским экспортным центром реализует «Образовательную программу РЭЦ» по 8 курсам. Являясь региональной «точкой присутствия» РЭЦ, центр организует участие рязанских экспортеров в российских и зарубежных выставках. На получение услуг Российского экспортного центра заявки подали уже 33 областные компании.

Николай Любимов рассказал участникам форума о взаимодействии с Минэкономразвития РФ по продвижению рязанской продукции, товаров и услуг через систему торговых представительств России за рубежом. Экспортеры оценивают такой вид поддержки положительно. В качестве примера глава региона привел опыт работы компании «МПК КРЗ» и предприятия «КОНТАКТ-1», которые за последнее время значительно увеличили объем экспорта. Среди крупнейших экспортеров Рязанской области, работающих в сфере, непосредственно связанной с тематикой форума, глава региона назвал группу компаний «Русская кожа», «Аутомотив Лайтинг» и компанию «СТАРТ». Николай Любимов отметил, что на форум приехали представители рязанских предприятий, желающих найти на калужской земле и за рубежом возможности для производственной кооперации, надежных партнеров и потребителей своей продукции. Это Скопинский автоагрегатный завод, компания «Лайт-Тек Плюс», а также Рязанский радиозавод. «Хотелось бы, чтобы сотрудничество «по горизонтали» между рязанскими и калужскими предприятиями развивалось высокими темпами», – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что одним из приоритетов развития области будет переход к современным технологическим решениям. «Акцент будем делать на развитии экономики, чтобы войти и обогнать других в реализации таких серьезных трендовых проектов РФ, как цифровая экономика, инновационное развитие, создание научно-технологических центров, чтобы Рязанская область звучала как регион, который стремится ко всему новому и у него это получается», – подчеркнул Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 164 (5451) от 15 сентября 2017 года
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