За три года до юбилея

Есениноведы развивают международное сотрудничество

В Москве начала работу международная научно-практическая конференция «Есенин в диалоге национальных культур». В конференции принимает участие министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Первый день конференции проходит в Институте мировой литературы имени А.М. Горького Российской Академии наук. Есениноведы России, Индии, Турции, Китая, Австралии, Сирии, Азербайджана, Грузии, Украины и ряда других стран обсуждают вопросы координации исследований творчества великого русского поэта, развития межрегиональных научных связей, обобщения и распространения методического опыта, сотрудничества учреждений образования и культуры субъектов РФ.

В ходе пленарного заседания министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов проинформировал о большой работе, которая проводится в регионе по изучению и сохранению поэтического наследия Сергея Есенина, мест, связанных с его жизнью и творчеством. «В Рязанской области ведется активная подготовка к 125-летнему юбилею со дня рождения поэта», – подчеркнул Виталий Попов. По его словам, в 2017 году начата разработка проектов по реставрации и воссозданию музейных объектов, ведется масштабная научная и культурно-образовательная деятельность в части подготовки Есенинской энциклопедии и Всемирной карты есенинских мест.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове активно проводит выставочную деятельность, представляя экспозиции за рубежом: в Азербайджане, Польше, Германии. В октябре выставка состоится в Белграде. В дальнейшем планируется развивать международное сотрудничество в сфере изучения и популяризации наследия великого русского поэта. В музее продолжается серьезная научная работа по сохранению его литературного наследия. Архивная часть пополнилась большим собранием зарубежных есенинских изданий.

Виталий Попов сообщил о реализации проекта «Есенинские дни», который пользуется большой популярностью и ежегодно объединяет до 10 тысяч поклонников творчества поэта.