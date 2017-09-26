Купи и поделись

В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»

C 14 по 17 сентября в пяти магазинах «Дикси» пройдет благотворительная акция «Продукты в помощь» по сбору продуктов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы акции – Рязанское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с сетью магазинов «Дикси» при поддержке благотворительного фонда «Русь».

Как сообщается на сайте министерства социальной защиты населения Рязанской области, в рамках акции желающие смогут оказать поддержку одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, купив продукты длительного срока хранения и передав их волонтерам во время действия акции.

Акция организована в рамках реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного 14 марта 2017 года между Правительством Рязанской области, общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и ее региональным отделением. Место проведения акции – магазины «Дикси», находящиеся по адресам г. Рязани: ул. Циолковского, д. 8а; пл.Димитрова, д. 3а; ул. Станкозаводская, д. 2; ул. 3 Бутырки, д. 2а; ул. Татарская, 69.

Время проведения акции: 16.00-20.00 в будни, 12.00-20.00 в выходные.