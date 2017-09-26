Великому ученому посвящается

17 сентября исполняется 160 лет со дня рождения русского ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создателя научных трудов по аэронавтике и ракетодинамике Константина Эдуардовича Циолковского

Сегодня, 15 сентября, в Рязанской области планируется проведение региональной акции «День К.Э. Циолковского». В ее рамках в учреждениях культуры и образования региона состоятся тематические выставки и мероприятия.

В Рязани акция начнется с церемонии возложения цветов к памятнику ученому. В областной библиотеке имени М. Горького состоятся презентация выставки «Жизнь, отданная науке», интерактивная беседа «Покорение бесконечности», слайд-лекция «Циолковский – основоположник космонавтики». В течение дня будет демонстрироваться фильм «От окских берегов в космические дали», который подготовили сотрудники библиотеки.

В Рязанском художественном музее будет работать выставка «Безграничный космос». На ее базе для школьников проведут беседу, посвященную К.Э. Циолковскому и рязанскому краю. А сотрудники музея истории молодежного движения организуют в 14.00 экскурсию по городу «К.Э. Циолковский в Рязани». В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «К.Э. Циолковский. К 160-летию со дня рождения». Она продлится вплоть до 22 сентября.

17 сентября информационно-аналитический центр культуры и туризма приглашает желающих поучаствовать в экскурсионном маршруте «Рязань К.Э. Циолковского». В областной детской библиотеке запланирована медиабеседа «Исследователь мировых пространств».

На родине К.Э. Циолковского, в селе Ижевском Спасского района, сегодня состоится спортивный праздник, танцевальный флешмоб «Космос», праздничный марафон, посвященный памяти ученого. А в воскресенье в музее К.Э. Циолковского будет день открытых дверей.