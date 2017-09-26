Рязанские школьники на уроках узнают о том, как успешно вести свое дело

Молодые предприниматели приходят в школу и рассказывают о своем опыте

В областном центре стартовал цикл занятий по основам предпринимательства. Об этом информирует сайт регионального министерства экономического развития и торговли. Первые уроки прошли в школе №17. 12 сентября на открытом уроке старшеклассники познакомились с основателем первой студии испанского языка в Рязани «¡Hasta la Vista!» Мариной Кунавиной. Она поделилась своей историей, рассказала почему был выбран именно испанский язык и провела интерактив со старшеклассниками, посвященный построению и достижению целей.

13 сентября Кристина Слабуха, директор праздничного агентства «AmityLab», рассказала старшеклассникам школы №49 о своей истории успеха и поделилась советами, как воплотить мечты в реальность.

Помимо этого, школьники узнали о мероприятиях в рамках программы «Ты - предприниматель». Уже в октябре старшеклассники могут стать участниками образовательного курса «Юный предприниматель», а в ноябре поучаствовать в деловой игре «Ты - предприниматель».