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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В новом учебном году в детсадах Рязанской области открылись 9 дополнительных групп для дошкольников

09:09 / Актуально

Дополнительные группы на 210 мест открылись в детских садах Ряжского, Рязанского районов и города Рязани, а также дошкольная группа в Глядковской средней школе Сасовского района. Об этом информирует сайт регионального министерства образования.

В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы» были выделены 10,5 млн. рублей. Средства были направлены на проведение ремонтных работ и оснащение мебелью, современным игровым и учебным оборудованием дополнительных групп.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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