Нити Арена
17:06 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
216

Завтра ФК «Рязань» сыграет с «Торпедо Москва»

10:22 / Спорт
Завтра ФК «Рязань» сыграет с «Торпедо Москва»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в настоящий момент «Торпедо Москва» и ФК «Рязань» находятся рядом в турнирной таблице. Столичный клуб занимает второе место с 17 очками, следом за ним ФК «Рязань» у которого на один балл меньше.

Матч между ФК «Рязань» и «Торпедо Москва» начнется на стадионе «Олимпиец» («Спартак») в 17:00. Предварительная продажа билетов начнется сегодня с 15:00 в кассе стадиона. В день игры билеты можно будет приобрести с 14:00. Для болельщиков «Торпедо Москва» будет работать отдельная касса.

С 14:00 для болельщиков, которые прибудут на матч ФК «Рязань» - «Торпедо Москва» на машине, будет открыта бесплатная автостоянка по ул. Маяковского, напротив Центрального рынка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В кольцо на площади Победы

Крути педали

Кросс нации

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы