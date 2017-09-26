Завтра ФК «Рязань» сыграет с «Торпедо Москва»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в настоящий момент «Торпедо Москва» и ФК «Рязань» находятся рядом в турнирной таблице. Столичный клуб занимает второе место с 17 очками, следом за ним ФК «Рязань» у которого на один балл меньше.

Матч между ФК «Рязань» и «Торпедо Москва» начнется на стадионе «Олимпиец» («Спартак») в 17:00. Предварительная продажа билетов начнется сегодня с 15:00 в кассе стадиона. В день игры билеты можно будет приобрести с 14:00. Для болельщиков «Торпедо Москва» будет работать отдельная касса.

С 14:00 для болельщиков, которые прибудут на матч ФК «Рязань» - «Торпедо Москва» на машине, будет открыта бесплатная автостоянка по ул. Маяковского, напротив Центрального рынка.